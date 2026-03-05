Фінансові новини
- |
- 05.03.26
- |
- 09:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Продаж активів банків: Фонд гарантування виручив ₴8,6 млн у лютому
09:20 05.03.2026 |
У лютому 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів 10 результативних аукціонів з продажу активів п'яти банків на загальну суму майже 8,6 млн грн.
Про це повідомляє ФГВФО, передає Укрінформ.
"Протягом лютого 2026 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено 70 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Результативними були 10 аукціонів з продажу активів п'яти банків на загальну суму близько 8,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 44,3% із цієї суми (3,8 млн грн) забезпечено завдяки продажу нерухомого майна. Решту склали продаж пулу активів одного банку (1,7 млн грн), транспорту (1,5 млн грн), кредитів фізичних осіб (1,5 млн грн), картин (0,01 млн грн).
«Важливо, що на аукціонах зберігається попит не лише на нерухомість чи транспорт, а й на кредити - у лютому їх продаж приніс 1,5 млн грн. Також довело свою ефективність групування на відкритих електронних торгах кількох активів банку, що ліквідується Фондом, в один лот. Таким чином ми системно формуємо попит і створюємо конкурентне середовище, яке дозволяє отримувати справедливу ринкову ціну та спрямовувати кошти на розрахунки з кредиторами», - зазначив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.
На сьогодні за результатами успішних аукціонів за лютий отримано оплату за три лоти на суму 4,8 млн грн. Кошти за сім лотів на суму 3,8 млн грн поки очікуються.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Продаж активів банків: Фонд гарантування виручив ₴8,6 млн у лютому
|Чи буде валютний шок: позиція НБУ щодо курсу в Україні
|Гривня ослабла: НБУ встановив довідковий курс поблизу ₴43,64 за долар
|Фінансові послуги: Нацбанк спростив перекази без відкриття рахунку
|Долар США продовжує дорожчати до євро і фунта, слабо дешевшає до єни
|Ключові платіжні системи України: НБУ визначив перелік
Бізнес
|Galaxy зі супутниковим зв’язком: Samsung запускає розширення по всьому світу
|NVIDIA запускає альянс для розвитку ШІ-рішень у мережах 6G
|Китайські вчені презентували проривний акумулятор для електрокарів із дальністю понад 1 000 км
|Виручка NVIDIA досягла $215 млрд за фінансовий рік — рекорд компанії
|Microsoft пропонує українським стартапам кредит до $150 тисяч
|Вчені створили водну батарею, що зберігає ефективність після 120 000 циклів
|HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину