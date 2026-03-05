Продаж активів банків: Фонд гарантування виручив ₴8,6 млн у лютому

У лютому 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб провів 10 результативних аукціонів з продажу активів п'яти банків на загальну суму майже 8,6 млн грн.

Про це повідомляє ФГВФО, передає Укрінформ.

"Протягом лютого 2026 року в системі Prozorro.Продажі було оголошено 70 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Результативними були 10 аукціонів з продажу активів п'яти банків на загальну суму близько 8,6 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 44,3% із цієї суми (3,8 млн грн) забезпечено завдяки продажу нерухомого майна. Решту склали продаж пулу активів одного банку (1,7 млн грн), транспорту (1,5 млн грн), кредитів фізичних осіб (1,5 млн грн), картин (0,01 млн грн).

«Важливо, що на аукціонах зберігається попит не лише на нерухомість чи транспорт, а й на кредити - у лютому їх продаж приніс 1,5 млн грн. Також довело свою ефективність групування на відкритих електронних торгах кількох активів банку, що ліквідується Фондом, в один лот. Таким чином ми системно формуємо попит і створюємо конкурентне середовище, яке дозволяє отримувати справедливу ринкову ціну та спрямовувати кошти на розрахунки з кредиторами», - зазначив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.



На сьогодні за результатами успішних аукціонів за лютий отримано оплату за три лоти на суму 4,8 млн грн. Кошти за сім лотів на суму 3,8 млн грн поки очікуються.