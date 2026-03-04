Фінансові послуги: Нацбанк спростив перекази без відкриття рахунку

Національний банк України визначив обов'язкові реквізити платіжної інструкції при переказові коштів без відкриття рахунку; зокрема, при оплаті житлово-комунальних послуг можна не вказувати прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний код.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба регулятора.

Тепер надавач послуги переказу без відкриття банківського рахунку зобов'язаний надати можливість платникові заповнювати реквізити фактичного платника, у тому числі в разі сплати платежів до бюджету однією особою за іншу.

У Нацбанку наголосили, що це сприятиме коректному відображенню Державною податковою службою України сплати платежів до бюджету за тим платником, який має податкове зобов'язання.

Крім того, у надавача послуги будуть зберігатися реквізити платника, і їх не потрібно буде щоразу заповнювати наново. Так само мають зберігатися реквізити отримувача коштів, найменування отримувача, його код ЄДРПОУ та номер рахунку в разі оплати платником житлово-комунальних послуг та сплати податків та зборів до бюджету.

Надавач послуги отримує право самостійно заповнювати ці реквізити при платежах без відкриття рахунку. Однак при цьому він зобов'язаний: виконувати кожну платіжну інструкцію окремою платіжною операцією; ознайомлювати споживача із заповненими реквізитами платіжної інструкції та надавати платнику підтвердну інформацію про платіж.

Також НБУ передбачив, що споживач під час оплати житлово-комунальних послуг може не заповнювати такі обов'язкові реквізити, як прізвище, власне ім'я, по батькові та ідентифікаційний код.

Усе це сприятиме підвищенню ефективності роботи платіжного ринку та прозорості безготівкових розрахунків, заявили в Нацбанку.

Відповідна постанова НБУ набирає чинності з 3 березня 2026 року. Водночас надавачі послуг з переказу коштів без відкриття рахунку матимуть шість місяців на приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог.