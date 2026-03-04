Авторизация

Майже ₴132 млрд за два місяці: підсумки розміщення ОВДП урядом

08:12 04.03.2026 |

Фінанси, Економіка

Від початку 2026 року уряд України залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах майже 132 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Національний банк.

"За даними депозитарію НБУ, упродовж січня - лютого 2026 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 118 298,9 млн грн, 200,8 млн дол. США та 92,0 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 69 445,2 млн грн та 450,0 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення до 28 лютого 2026 року уряд України на первинних аукціонах залучив понад 2 158 млрд грн.

Забезпечити ефективну роботу внутрішнього боргового ринку вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України.

Зокрема, торік Національний банк забезпечив можливість проведення аукціонів із розміщення ОВДП з одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

Зі свого боку, уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у лютому, становила 17,00% річних у гривні, 3,85% - у доларах США та 3,25% - в євро.

Також у НБУ надали детальну статистику стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

На 1 березня 2026 року найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками - первинними дилерами.

У власності юросіб (без банків) на цю дату було військових облігацій на 101,4 млрд грн в еквіваленті - проти 122,0 млрд грн в еквіваленті на 1 березня 2025 року. 27,2% від загального обсягу військових ОВДП у власності бізнесу нині номіновані у гривні.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб на 1 березня цього року становив 80,4 млрд грн в еквіваленті - проти 68,9 млрд грн в еквіваленті на 1 березня попереднього року. При цьому 39,4% від загального обсягу військових ОВДП у власності фізосіб номіновані у доларах США.

У власності нерезидентів на 1 березня було військових облігацій внутрішньої державної позики на 4 856,3 млн грн, 10,2 млн дол. США та 10,0 млн євро.
 

ТЕГИ

