Військова облігація «Феодосія» з’явилася для купівлі в застосунку «Дія»

У застосунку «Дія» можна придбати нову військову облігацію «Феодосія» з терміном погашення у березні 2027 року.

Про це у Телеграмі повідомило держпідприємство «Дія», передає Укрінформ.

«Додали нову військову облігацію - «Феодосія» - з виплатою 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних», - йдеться в повідомленні.

Щоб придбати ОВДП, потрібно у застосунку обрати розділ «Військові облігації», вибрати безпосередньо облігацію, партнера та кількість паперів. Після чого підписати та оплатити покупку.

Загалом через «Дію» українці вже придбали понад 22 млн військових облігацій на 22,9 млрд грн.