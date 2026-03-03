Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Військова облігація «Феодосія» з’явилася для купівлі в застосунку «Дія»

11:20 03.03.2026 |

Фінанси

У застосунку «Дія» можна придбати нову військову облігацію «Феодосія» з терміном погашення у березні 2027 року.

Про це у Телеграмі повідомило держпідприємство «Дія», передає Укрінформ.

«Додали нову військову облігацію - «Феодосія» - з виплатою 24 березня 2027 року та ставкою 15,5% річних», - йдеться в повідомленні.

Щоб придбати ОВДП, потрібно у застосунку обрати розділ «Військові облігації», вибрати безпосередньо облігацію, партнера та кількість паперів. Після чого підписати та оплатити покупку.

Загалом через «Дію» українці вже придбали понад 22 млн військових облігацій на 22,9 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3800  0,06 0,14 43,4200  0,07 0,16
EUR 50,4552  0,30 0,59 50,4887  0,29 0,57

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес