Кабмін переглянув механізм відбору незалежних членів наглядових рад держбанків

Кабінет міністрів вніс зміни до порядків визначення незалежних членів наглядових рад державних банків, а також відбору компаній, які претендентів на ці посади пропонують.

Як передає Укрінформ, про це повдіомило Міністерство фінансів.

У Мінфіні уточнили, що зміни внесено у дві урядові постанови - №157 від 13 лютого 2019 року та №269 від 27 березня 2019 року.

Йдеться як про розширення основних завдань компанії з добору персоналу, яка визначає претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, так і про вдосконалення порядку визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.