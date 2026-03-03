Авторизация

Кабмін переглянув механізм відбору незалежних членів наглядових рад держбанків

Кабінет міністрів вніс зміни до порядків визначення незалежних членів наглядових рад державних банків, а також відбору компаній, які претендентів на ці посади пропонують.

Як передає Укрінформ, про це повдіомило Міністерство фінансів.

У Мінфіні уточнили, що зміни внесено у дві урядові постанови - №157 від 13 лютого 2019 року та №269 від 27 березня 2019 року.

Йдеться як про розширення основних завдань компанії з добору персоналу, яка визначає претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, так і про вдосконалення порядку визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2343
  0,1347
 0,31
EUR
 1
 50,6014
  0,2647
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3800  0,06 0,14 43,4200  0,07 0,16
EUR 50,4552  0,30 0,59 50,4887  0,29 0,57

