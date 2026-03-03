Фінансові новини
- |
- 03.03.26
- |
- 12:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін переглянув механізм відбору незалежних членів наглядових рад держбанків
10:49 03.03.2026 |
Кабінет міністрів вніс зміни до порядків визначення незалежних членів наглядових рад державних банків, а також відбору компаній, які претендентів на ці посади пропонують.
Як передає Укрінформ, про це повдіомило Міністерство фінансів.
У Мінфіні уточнили, що зміни внесено у дві урядові постанови - №157 від 13 лютого 2019 року та №269 від 27 березня 2019 року.
Йдеться як про розширення основних завдань компанії з добору персоналу, яка визначає претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку, так і про вдосконалення порядку визначення претендентів на посади незалежних членів наглядової ради державного банку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
|Рада відмінила обов’язкове оформлення актів виконаних робіт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Військова облігація «Феодосія» з’явилася для купівлі в застосунку «Дія»
|Кабмін переглянув механізм відбору незалежних членів наглядових рад держбанків
|Лютневі інтервенції НБУ зменшилися на 15,5%, гривня ослабла на 0,8%
|НБУ посилює вимоги до якості готівки в обігу
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|НБУ пом’якшив вимоги до строків розрахунків для частини експорту
Бізнес
|HP: частка пам’яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину
|Microsoft разом зі SpaceX запускають масштабний проєкт інтернет-покриття
|150 Мбіт/с без вишок: SpaceX анонсувала Starlink Cellular для смартфонів
|NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му
|Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
|AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
|Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL