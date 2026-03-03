Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ посилює вимоги до якості готівки в обігу

Національний банк України має намір посилити контроль за якістю готівки, що перебуває в обігу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

З цією метою регулятор планує врегулювати питання щодо строків та періодичності проведення контролю якості банкнот гривні, що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків.

Це сприятиме:

  • системній оцінці стану готівки в обігу;
  • оперативному реагуванню на динаміку зміни зношеності банкнот у розрізі номіналів.
    За матеріалами: Економічна правда
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,2343
    		  0,1347
    		 0,31
    EUR
    		 1
    		 50,6014
    		  0,2647
    		 0,52

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
    EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,3800  0,06 0,14 43,4200  0,07 0,16
    EUR 50,4552  0,30 0,59 50,4887  0,29 0,57

