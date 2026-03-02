Фінансові новини
Золото дорожчає більш ніж на 3%, торгується вище $5400 за унцію
11:19 02.03.2026 |
Вартість золота та інших дорогоцінних металів активно зростає в понеділок через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
До 9:57 кч котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 3,3%, до $5418 за унцію.
Ф'ючерси на срібло дорожчають на 3,3%, до $96,38 за унцію, на платину - на 2%, до $2422 за унцію.
Як повідомлялося, в суботу США та Ізраїль розпочали воєнні дії проти Ірану. Вони завдали понад тисячу ракетних ударів по іранських містах, в результаті атаки загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.
Іран завдав ударів у відповідь по Ізраїлю і низці країн Перської затоки. Зокрема, постраждали житлові райони столиці Бахрейну, повідомляється про пошкодження низки готелів і аеропорту в Дубаї.
Тим часом ціна алюмінію на Лондонській біржі металів у понеділок підскочила майже на 3%, до $3,231 тис. за тонну. Зазначається, що сусідні з Іраном країни, включно з Саудівською Аравією, ОАЕ і Бахрейн, є великими виробниками алюмінію. За даними AZ China, на Близький Схід припадає близько 9% світового виробництва цього металу.
