Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото дорожчає більш ніж на 3%, торгується вище $5400 за унцію

11:19 02.03.2026 |

Фінанси

Вартість золота та інших дорогоцінних металів активно зростає в понеділок через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

До 9:57 кч котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 3,3%, до $5418 за унцію.

Ф'ючерси на срібло дорожчають на 3,3%, до $96,38 за унцію, на платину - на 2%, до $2422 за унцію.

Як повідомлялося, в суботу США та Ізраїль розпочали воєнні дії проти Ірану. Вони завдали понад тисячу ракетних ударів по іранських містах, в результаті атаки загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Іран завдав ударів у відповідь по Ізраїлю і низці країн Перської затоки. Зокрема, постраждали житлові райони столиці Бахрейну, повідомляється про пошкодження низки готелів і аеропорту в Дубаї.

Тим часом ціна алюмінію на Лондонській біржі металів у понеділок підскочила майже на 3%, до $3,231 тис. за тонну. Зазначається, що сусідні з Іраном країни, включно з Саудівською Аравією, ОАЕ і Бахрейн, є великими виробниками алюмінію. За даними AZ China, на Близький Схід припадає близько 9% світового виробництва цього металу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0996
  0,1085
 0,25
EUR
 1
 50,8661
  0,1583
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8342  0,06 0,14 43,3677  0,03 0,08
EUR 50,5819  0,18 0,36 51,2381  0,12 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2000  0,10 0,23 43,2300  0,10 0,23
EUR 50,6952  0,16 0,31 50,7131  0,16 0,31

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес