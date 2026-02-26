Долар США дешевшає до єни, стабільний до євро і фунта

Курс долара США демонструє помірне зниження в парі з японською єною, а також слабо змінюється до євро і фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується в ході торгів на 0,11%, більш широкий WSJ Dollar Index втрачає 0,12%.

Учасники валютного ринку чекають більшої ясності в ситуації з імпортними митами. Як повідомлялося, оголошені президентом США Дональдом Трампом 10% мита для всіх країн набули чинності у вівторок. Одночасно для деяких країн тарифи зростуть до 15% або вище, заявив торговельний представник США Джеймісон Грір, не назвавши конкретних торговельних партнерів.

"Прямо зараз у нас є мита в розмірі 10%. Для деяких вони піднімуться до 15%, а потім можуть зрости для інших", - заявив він під час програми на Fox Business Network в середу.

Також трейдери чекають на публікацію великого масиву статистичних даних з країн єврозони в п'ятницю, в останній робочий день місяця.

Пара євро/долар за даними на 8:30 кч торгується на рівні $1,1818 проти $1,1812 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3554 проти $1,3560 за підсумками торгів у середу.

Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,2% і перебуває на рівні 156,05 єни проти 156,37 єни на закриття попередньої сесії.

Єна трохи відіграє зниження, яке спостерігалося на початку тижня і було викликане повідомленнями ЗМІ про те, що прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті висловила стурбованість можливістю подальшого підвищення ключової ставки Банком Японії.

Пара долар/офшорний юань падає на 0,3% і торгується на рівні 6,8338 юаня.

