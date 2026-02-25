НБУ опублікував статистику клієнтських звернень: найчастіше — блокування рахунків

Національний банк України оприлюднив звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2025 рік. Головною проблемою року стало занепокоєння українців через блокування та арешти банківських рахунків ‒ саме ця тема посіла перше місце в рейтингу питань як у письмових, так і в усних зверненнях до регулятора.

Всього в 2025 році НБУ опрацював 28 440 письмових звернень.





Розподіл за типами установ такий (кількість звернень):

державні банки ‒ 4 214;

приватні банки ‒ 3 957;

банки іноземних груп ‒ 1 012 звернень;

небанківські фінансові компанії ‒ 11 716;

страхові компанії ‒ 1 473;

колекторські компанії ‒ 1 509.





Письмові звернення

Найпоширеніші питання щодо діяльності банків (кількість звернень):

блокування та арешти рахунків ‒ 2 409;

кредитування в банках ‒ 1 140;

шахрайство ‒ 1 284;

проблеми з переказом коштів ‒ 1 027;

врегулювання простроченої заборгованості ‒ 527.

Найпоширеніші питання щодо небанківських фінансових установ (кількість звернень):

врегулювання простроченої заборгованості ‒ 7 388;

кредитування в небанківських фінансових установах ‒ 1 598;

кредитування військовослужбовців ‒ 1 385;

невиплата страхового відшкодування ‒ 716;

виплата страхового відшкодування не в повному обсязі ‒ 508.

Усні звернення

Протягом 2025 року НБУ опрацював 32 486 усних звернень.

Розподіл за типами установ (кількість звернень):

діючі банки ‒ 8 468;

фінансові компанії ‒ 2 362;

страхові компанії ‒ 178;

кредитні спілки та ломбарди ‒ 56;

колекторські компанії ‒ 169.

Найпоширеніші теми усних звернень (кількість звернень):

блокування та арешти рахунків ‒ 4 014;

інформація щодо статусу розгляду звернень ‒ 3 388;

врегулювання прострочених боргів ‒ 3 639;

неможливість обміняти або зняти валюту ‒ 2 210;

кредитування військовослужбовців ‒ 1 280.

Як повідомлялося, чисті гривневі кредити бізнесу та населення протягом двох останніх років зростали високими темпами. У 2025 році вони збільшилися більш ніж на третину. Активне кредитування стало стабільним джерелом зростання чистих активів банківського сектору. У четвертому кварталі 2025 року чисті активи зросли на 11 %, а за весь рік ‒ на 17,2 %.