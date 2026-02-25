НБУ опублікував статистику клієнтських звернень: найчастіше — блокування рахунків

Національний банк України оприлюднив
звіт про роботу зі зверненнями громадян за 2025 рік. Головною проблемою
року стало занепокоєння українців через блокування та арешти
банківських рахунків ‒ саме ця тема посіла перше місце в рейтингу питань
як у письмових, так і в усних зверненнях до регулятора.
Всього в 2025 році НБУ опрацював 28 440 письмових звернень.
Розподіл за типами установ такий (кількість звернень): державні банки ‒ 4 214;приватні банки ‒ 3 957;банки іноземних груп ‒ 1 012 звернень;небанківські фінансові компанії ‒ 11 716;страхові компанії ‒ 1 473;колекторські компанії ‒ 1 509.
Письмові звернення
Найпоширеніші питання щодо діяльності банків (кількість звернень):
блокування та арешти рахунків ‒ 2 409;кредитування в банках ‒ 1 140;шахрайство ‒ 1 284;проблеми з переказом коштів ‒ 1 027;врегулювання простроченої заборгованості ‒ 527.
Найпоширеніші питання щодо небанківських фінансових установ (кількість звернень): врегулювання простроченої заборгованості ‒ 7 388;кредитування в небанківських фінансових установах ‒ 1 598;кредитування військовослужбовців ‒ 1 385;невиплата страхового відшкодування ‒ 716;виплата страхового відшкодування не в повному обсязі ‒ 508.
Усні звернення
Протягом 2025 року НБУ опрацював 32 486 усних звернень.
Розподіл за типами установ (кількість звернень):
діючі банки ‒ 8 468;фінансові компанії ‒ 2 362;страхові компанії ‒ 178;кредитні спілки та ломбарди ‒ 56;колекторські компанії ‒ 169.
Найпоширеніші теми усних звернень (кількість звернень):
блокування та арешти рахунків ‒ 4 014;інформація щодо статусу розгляду звернень ‒ 3 388;врегулювання прострочених боргів ‒ 3 639;неможливість обміняти або зняти валюту ‒ 2 210;кредитування військовослужбовців ‒ 1 280.
Як повідомлялося, чисті гривневі кредити бізнесу та населення
протягом двох останніх років зростали високими темпами. У 2025 році
вони збільшилися більш ніж на третину. Активне кредитування стало
стабільним джерелом зростання чистих активів банківського сектору. У
четвертому кварталі 2025 року чисті активи зросли на 11 %, а за весь рік
‒ на 17,2 %.