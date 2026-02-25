Долар США дешевшає до основних світових валют

Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єні на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.

Трейдери оцінюють виступ президента США Дональда Трампа в Конгресі. У своєму зверненні до законодавців у вівторок він не дав жодних сигналів про можливу зміну тарифної політики. Президент висловив упевненість, що іноземні держави дотримуватимуться укладених раніше торговельних угод.

Білий дім запровадив мито 10% для всіх країн з вівторка й дав зрозуміти, що адміністрація Трампа має намір підняти ставку тарифу до 15%.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня Верховний суд США визнав незаконним запровадження 2025 року мит на імпорт товарів з більшості країн.

Таке рішення суду може створити більше невизначеності для бізнесу, але також сприяти охолодженню інфляції в США, заявив президент Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Остан Гулсбі. Він зазначив, що хотів би бачити більше свідчень охолодження інфляції в Штатах, перш ніж підтримувати подальше зниження базової ставки Федеральною резервною системою (ФРС).

Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз заявила на заході у вівторок, що збереження ставки ФРС на поточному рівні, "ймовірно, буде доречним протягом деякого часу".

Пара євро/долар за даними на 7:55 кч торгується на рівні $1,1803 порівняно з $1,1774 на закриття попередніх торгів. Пізніше в середу Статистичне управління Євросоюзу опублікує остаточні дані про динаміку споживчих цін у єврозоні за січень.

Курс фунта піднявся під час торгів до $1,3519 з $1,3488 напередодні. Голова Банку Англії Ендрю Бейлі у вівторок дав зрозуміти, що може підтримати зниження базової ставки на березневому засіданні.

"Для мене питання полягає в тому, чи побачу я достатньо сигналів для того, щоб підтримати такий захід", - заявив Бейлі в парламенті.

Вартість долара в парі з єною зменшилася до 155,6 єни з 155,91 єни у вівторок. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 6,8669 юаня проти 6,8798 юаня за підсумками попередньої сесії.

