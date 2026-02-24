Фінансові новини
- |
- 24.02.26
- |
- 16:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конфлікту немає: Пишний прокоментував взаємини НБУ з Revolut
10:56 24.02.2026 |
Голова Національного банку Андрій Пишний заперечив конфлікт із британською фінтех-компанією Revolut, яка з 22 лютого закрила рахунки користувачів - резидентів України.
"Я категорично проти, щоб на ринок заходили з задніх дверей, в той час коли відкриті парадні. [...] У нас хороший діалог з компанією, і я не вважаю, що він несе в собі якусь конфліктність. Ні, абсолютно. Це нормальний регуляторний діалог. Відбулася комунікація. Далі, я так розумію, просто пауза для відповідного ухвалення рішення. Не розглядайте цю ситуацію таким чином, що ми перед кимось закрили двері. Вони як були відкриті, так і залишаються", - сказав Пишний у неділю в ефірі у блогера Сергія Стерненка на YouTube.
На початку 2025 року Revolut дала можливість українцям відкривати рахунки через литовський Revolut Bank UAB, але вже у грудні 2025 року в компанії оголосили, що припиняють працювати в Україні й закривають відкриті рахунки із 22 лютого 2026-го.
НБУ пояснював, що така форма роботи була незаконною, оскільки єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії, і будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ повинен здійснити комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.
Пишний наголосив, що НБУ готовий розглянути пакет документів Revolut, поданий належним чином.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Виплати кредиторам банків-банкрутів у січні сягнули 193 млн грн
|НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 43,29 грн/$1
|Конфлікту немає: Пишний прокоментував взаємини НБУ з Revolut
|Долар зміцнюється до основних світових валют у вівторок
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
|Курс біткойна знову опустився під $65 000 — Bloomberg
|НБУ з 25 лютого вводить в обіг модифіковані банкноти 200 грн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!"
Бізнес
|3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв’язку.
|Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ
|Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID