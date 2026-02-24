Конфлікту немає: Пишний прокоментував взаємини НБУ з Revolut

Голова Національного банку Андрій Пишний заперечив конфлікт із британською фінтех-компанією Revolut, яка з 22 лютого закрила рахунки користувачів - резидентів України.

"Я категорично проти, щоб на ринок заходили з задніх дверей, в той час коли відкриті парадні. [...] У нас хороший діалог з компанією, і я не вважаю, що він несе в собі якусь конфліктність. Ні, абсолютно. Це нормальний регуляторний діалог. Відбулася комунікація. Далі, я так розумію, просто пауза для відповідного ухвалення рішення. Не розглядайте цю ситуацію таким чином, що ми перед кимось закрили двері. Вони як були відкриті, так і залишаються", - сказав Пишний у неділю в ефірі у блогера Сергія Стерненка на YouTube.

На початку 2025 року Revolut дала можливість українцям відкривати рахунки через литовський Revolut Bank UAB, але вже у грудні 2025 року в компанії оголосили, що припиняють працювати в Україні й закривають відкриті рахунки із 22 лютого 2026-го.

НБУ пояснював, що така форма роботи була незаконною, оскільки єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії, і будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ повинен здійснити комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.

Пишний наголосив, що НБУ готовий розглянути пакет документів Revolut, поданий належним чином.