Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Конфлікту немає: Пишний прокоментував взаємини НБУ з Revolut

Голова Національного банку Андрій Пишний заперечив конфлікт із британською фінтех-компанією Revolut, яка з 22 лютого закрила рахунки користувачів - резидентів України.

"Я категорично проти, щоб на ринок заходили з задніх дверей, в той час коли відкриті парадні. [...] У нас хороший діалог з компанією, і я не вважаю, що він несе в собі якусь конфліктність. Ні, абсолютно. Це нормальний регуляторний діалог. Відбулася комунікація. Далі, я так розумію, просто пауза для відповідного ухвалення рішення. Не розглядайте цю ситуацію таким чином, що ми перед кимось закрили двері. Вони як були відкриті, так і залишаються", - сказав Пишний у неділю в ефірі у блогера Сергія Стерненка на YouTube.

На початку 2025 року Revolut дала можливість українцям відкривати рахунки через литовський Revolut Bank UAB, але вже у грудні 2025 року в компанії оголосили, що припиняють працювати в Україні й закривають відкриті рахунки із 22 лютого 2026-го.

НБУ пояснював, що така форма роботи була незаконною, оскільки єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії, і будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України. Під час розгляду заявки на відкриття філії чи отримання ліцензії НБУ повинен здійснити комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі.

Пишний наголосив, що НБУ готовий розглянути пакет документів Revolut, поданий належним чином.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2982
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 51,0053
  0,0883
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9524  0,03 0,06 43,5052  0,02 0,06
EUR 50,8079  0,00 0,01 51,4503  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2900  0,00 0,00 43,3200  0,00 0,00
EUR 51,1168  0,00 0,00 51,1305  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес