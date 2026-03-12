Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Після затримання інкасаторів НБУ поновив видачу валютної готівки банкам

Національний банк України з понеділка, 9 березня, після затримання інкасаторських автомобілів Ощадбанку в Угорщині почав проводити операції з обміну безготівкової валюти на готівкову для підтримки ліквідності банків. Про це повідомляється на сайті регулятора.

5 березня угорська влада затримала два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які перевозили між Австрією та Україною $40 млн, 35 млн євро і 9 кг золота. Сім працівників банку були затримані, а згодом - вислані з країни. Угорська сторона висунула підозри у відмиванні коштів і можливих зв'язках з "українською воєнною мафією", які Україна вважає безпідставним.

Гроші Ощадбанку так і не повернули.

Україна змушена возити готівкову іноземну валюту з-за кордону на спеціальних інкасаторських автомобілях у зв'язку з закриттям повітряного простору після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Раніше банки доставляли долари, євро та банківські метали літаками до аеропорту "Бориспіль", але тепер використовують наземний транспорт з Європи, переважно з Австрії через Угорщину чи інші маршрути.

Після логістичних труднощів з доставлянням готівкової валюти, яку створила Угорщина у відповідь на припинення Україною транзиту російської нафти, НБУ оголосив операції підкріплення кас банків:

→ 9 березня - запропоновано $100 млн і 80 млн євро; подано заявки на $53,1 млн і 42 млн євро від п'яти банків; усі задоволені повністю;
→ 10 березня - запропоновано $100 млн і 35 млн євро; один банк подав заявку на $20 млн і 10 млн євро; її також задовольнили повністю.

НБУ назвав такий попит помірним.

Це свідчить про те, що зараз банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими.

Дата та обсяг наступних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.

  • 10 березня угорський уряд ухвалив постанову про зберігання протягом щонайменше 60 днів готівки та золотих злитків, вилучених в українських інкасаторів.
    •
    За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,9776
    		  0,1149
    		 0,26
    EUR
    		 1
    		 50,9349
    		  0,1037
    		 0,20

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,7783  0,18 0,41 44,4425  0,25 0,56
    EUR 50,8050  0,01 0,02 51,5667  0,06 0,12

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,0600  0,13 0,31 44,1000  0,13 0,28
    EUR 50,8804  0,33 0,65 50,9090  0,32 0,63

    Бізнес