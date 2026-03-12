Після затримання інкасаторів НБУ поновив видачу валютної готівки банкам

Національний банк України з понеділка, 9 березня, після затримання інкасаторських автомобілів Ощадбанку в Угорщині почав проводити операції з обміну безготівкової валюти на готівкову для підтримки ліквідності банків. Про це повідомляється на сайті регулятора.
5 березня угорська влада затримала два інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які перевозили між Австрією та Україною $40 млн, 35 млн євро і 9 кг золота. Сім працівників банку були затримані, а згодом - вислані з країни. Угорська сторона висунула підозри у відмиванні коштів і можливих зв'язках з "українською воєнною мафією", які Україна вважає безпідставним.
Гроші Ощадбанку так і не повернули.
Україна змушена возити
готівкову іноземну валюту з-за кордону на спеціальних інкасаторських
автомобілях у зв'язку з закриттям повітряного простору після початку
повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Раніше банки доставляли
долари, євро та банківські метали літаками до аеропорту "Бориспіль", але тепер використовують наземний транспорт з Європи, переважно з Австрії через Угорщину чи інші маршрути.
Після логістичних труднощів з доставлянням готівкової валюти,
яку створила Угорщина у відповідь на припинення Україною транзиту
російської нафти, НБУ оголосив операції підкріплення кас банків:
→ 9 березня - запропоновано $100 млн і 80 млн євро; подано заявки на
$53,1 млн і 42 млн євро від п'яти банків; усі задоволені повністю;
→
10 березня - запропоновано $100 млн і 35 млн євро; один банк подав
заявку на $20 млн і 10 млн євро; її також задовольнили повністю.
НБУ назвав такий попит помірним.
Це свідчить про те, що зараз банки мають достатній запас готівкової валюти, а потреби в підкріпленні є обмеженими.
Дата та обсяг наступних операцій залежатимуть від потреб банківської системи.
10 березня угорський уряд ухвалив постанову про зберігання протягом щонайменше 60 днів готівки та золотих злитків, вилучених в українських інкасаторів.