НБУ зафіксував стабільно низький рівень проблемних кредитів у банківській системі
10:36 12.03.2026 |
Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України в січні 2026 року практично не змінилася і станом на 1 лютого становила 13,9%.
Як зазначили в Національному банку України, цей показник зберігається на історично низьких рівнях.
Там нагадали, що в грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів, тож частка NPL у банківському секторі скоротилася нижче 14% станом на 1 січня 2026 року.
"Нові кредити і надалі зберігають високу якість, тож якість кредитного портфеля хороша, а рівень дефолтів на історично низькому рівні", - повідомили в Нацбанку.
Наразі частка NPL у банках становить:
Частка NPL за кредитами бізнесу становить 17%, населенню - 10,8%.
Банківська система України
Раніше повідомлялося, що банкам і банківським групам в Україні з 1 січня 2027 року потрібно буде дотримуватися вимог щодо формування буферів консервації та системної важливості.
До того повідомлялося, що Національний банк опублікував дані про кількість відкритих рахунків в Україні. Станом на початок 2026 року обслуговування рахунків користувачів здійснювали 63 надавачі платіжних послуг (60 банків та три небанківські надавачі платіжних послуг).
