НБУ зафіксував стабільно низький рівень проблемних кредитів у банківській системі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України в січні 2026 року практично не змінилася і станом на 1 лютого становила 13,9%.

Як зазначили в Національному банку України, цей показник зберігається на історично низьких рівнях.

Там нагадали, що в грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів, тож частка NPL у банківському секторі скоротилася нижче 14% станом на 1 січня 2026 року.

"Нові кредити і надалі зберігають високу якість, тож якість кредитного портфеля хороша, а рівень дефолтів на історично низькому рівні", - повідомили в Нацбанку.

Наразі частка NPL у банках становить:

у приватних українських банках - 8,4%,

у банках з іноземним капіталом - 6,5%,

у державних банках - 19,6%.

Частка NPL за кредитами бізнесу становить 17%, населенню - 10,8%.

Банківська система України

Раніше повідомлялося, що банкам і банківським групам в Україні з 1 січня 2027 року потрібно буде дотримуватися вимог щодо формування буферів консервації та системної важливості.

До того повідомлялося, що Національний банк опублікував дані про кількість відкритих рахунків в Україні. Станом на початок 2026 року обслуговування рахунків користувачів здійснювали 63 надавачі платіжних послуг (60 банків та три небанківські надавачі платіжних послуг).