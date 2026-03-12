Авторизация

НБУ зафіксував стабільно низький рівень проблемних кредитів у банківській системі

10:36 12.03.2026 |

Фінанси

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України в січні 2026 року практично не змінилася і станом на 1 лютого становила 13,9%.

Як зазначили в Національному банку України, цей показник зберігається на історично низьких рівнях.

Там нагадали, що в грудні 2025 року державні банки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих активів, тож частка NPL у банківському секторі скоротилася нижче 14% станом на 1 січня 2026 року.

"Нові кредити і надалі зберігають високу якість, тож якість кредитного портфеля хороша, а рівень дефолтів на історично низькому рівні", - повідомили в Нацбанку.

Наразі частка NPL у банках становить:

  • у приватних українських банках - 8,4%,
  • у банках з іноземним капіталом - 6,5%,
  • у державних банках - 19,6%.

    • Частка NPL за кредитами бізнесу становить 17%, населенню - 10,8%.


    Банківська система України

    Раніше повідомлялося, що банкам і банківським групам в Україні з 1 січня 2027 року потрібно буде дотримуватися вимог щодо формування буферів консервації та системної важливості.

    До того повідомлялося, що Національний банк опублікував дані про кількість відкритих рахунків в Україні. Станом на початок 2026 року обслуговування рахунків користувачів здійснювали 63 надавачі платіжних послуг (60 банків та три небанківські надавачі платіжних послуг). 
    За матеріалами: БізнесЦензор
    Ключові теги: кредит
     

