НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму майже 43,92/$1
13:20 11.03.2026 |
Національний банк України (НБУ) 11 березня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 43,9185 грн/$1, за день він послабився на 5 коп. та оновив історичний мінімум.
Як зазначається, попередній мінімум було встановлено 5 березня, коли регулятор встановив довідковий курс гривні щодо долара на рівні 43,8693 грн/$1
Всього з початку року центробанк послабив довідковий курс гривні до долара на майже 4,1%, тоді як офіційний курс гривні до долара за 2026 рік послабився на 3,6%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
