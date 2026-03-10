Золото втрачає в ціні на фоні сильного долара і проблем з постачанням нафти

9 березня ціни на золото впали, оскільки зміцнення долара США тиснуло на злитки, номіновані в доларах. Водночас зростання витрат на енергоносії посилило побоювання щодо інфляції та ще більше погіршило перспективи зниження процентних ставок у найближчій перспективі.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 07:50 за Гринвічем спотова ціна на золото знизилася на 1,4% до $5 097,70 за унцію після падіння більш ніж на 2% раніше протягом сесії. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в квітні втратили 1% до $5 106.

Долар зріс до більш ніж тримісячного максимуму, що зробило злитки дорожчими для власників інших валют.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США піднялася до місячного максимуму, що збільшило вартість утримання недохідного золота.

Негативну динаміку також продемонстрували інші дорогоцінні метали. Спотове срібло втратило 1,3% і торгувалося на рівні $84,42 за унцію, хоча раніше протягом сесії падіння перевищувало 5%. Платина подешевшала на 1,3% ‒ до $2 108,05, а паладій знизився на 2,4% ‒ до $1 586,75 за унцію.

Аналітики вказують, що значна частина зростання ціни золота протягом останнього року пояснювалася очікуваннями пом'якшення монетарної політики США. Однак через інфляційні ризики, спричинені високими цінами на енергоносії, ці очікування суттєво послабилися, що й відбивається на поточній динаміці ринку золота.