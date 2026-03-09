НБУ закликав банки оминати ризиковані країни після історії з інкасаторами в Угорщині

Національний банк України порекомендував банкам, які перевозять валюту та цінності за кордон, скоригувати маршрути та оминати країни, де можуть блокувати перевезення, як в Угорщині.

Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, подібні рейси здійснюються інкасаторами щотижня і у нацбанку, зокрема, немає зауважень до дій працівників «Ощадбанку», яких нещодавно затримали в Угорщині.

«Ми скомунікували з усіма банками, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей. Наша рекомендація: скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування перевезень», - сказав голова НБУ.

Він зазначив, що обсяг готівки, яку перевозили інкасатори «Ощадбанку», не є «аномальним», адже повномасштабна війна спричинила підвищений попит на фізичну валюту.

Пишний додав, що у 2023 році НБУ скасував обмеження на купівлю готівкової іноземної валюти для українців, щоб збалансувати готівковий та безготівковий ринок. Через це українським банкам доводиться завозити до України значну кількість фізичної валюти, яку вони отримують за безготівкову оплату в європейських партнерів.

Він також пояснив, що перевезення валюти готівкою наземним транспортом є стандартною практикою з початку повномасштабного вторгнення. До 2022 року це робили літаками.