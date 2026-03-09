Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ закликав банки оминати ризиковані країни після історії з інкасаторами в Угорщині

Національний банк України порекомендував банкам, які перевозять валюту та цінності за кордон, скоригувати маршрути та оминати країни, де можуть блокувати перевезення, як в Угорщині.

Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, подібні рейси здійснюються інкасаторами щотижня і у нацбанку, зокрема, немає зауважень до дій працівників «Ощадбанку», яких нещодавно затримали в Угорщині.

«Ми скомунікували з усіма банками, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей. Наша рекомендація: скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування перевезень», - сказав голова НБУ.

Він зазначив, що обсяг готівки, яку перевозили інкасатори «Ощадбанку», не є «аномальним», адже повномасштабна війна спричинила підвищений попит на фізичну валюту. 

Пишний додав, що у 2023 році НБУ скасував обмеження на купівлю готівкової іноземної валюти для українців, щоб збалансувати готівковий та безготівковий ринок. Через це українським банкам доводиться завозити до України значну кількість фізичної валюти, яку вони отримують за безготівкову оплату в європейських партнерів.

Він також пояснив, що перевезення валюти готівкою наземним транспортом є стандартною практикою з початку повномасштабного вторгнення. До 2022 року це робили літаками. 
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7292
  0,0777
 0,18
EUR
 1
 50,5422
  0,3614
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3844  0,01 0,03 44,0200  0,04 0,08
EUR 50,4085  0,06 0,11 51,1693  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на 06.03.26, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6800  0,09 0,19 43,7100  0,09 0,19
EUR 50,5596  0,03 0,06 50,5724  0,05 0,11

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес