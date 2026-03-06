Авторизация

Золото дорожчає на тлі геополітичної напруги на Близькому Сході

05.03.2026

Фінанси

Вартість золота та інших дорогоцінних металів піднімається в четвер, інвестори стежать за конфліктом на Близькому Сході, який триває вже шостий день.

До 14:43 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 0,8%, до $5175 за унцію.

Ф'ючерси на срібло дорожчають на 1,5%, до $84,41 за унцію, на платину - на 0,6%, до $2167 за унцію.

Збройні сили США та Ізраїлю продовжують завдавати ударів по Ірану, який у відповідь атакував об'єкти одразу в кількох країнах Перської затоки і по суті заблокував прохід суден Ормузькою протокою.

Крім того, Тегеран спростував чутки, що представники міністерства розвідки країни зв'язувалися з ЦРУ для обговорення варіантів завершення конфлікту, і пообіцяв відповісти на затоплення американською субмариною іранського фрегата біля берегів Шрі-Ланки.

Зростання цін на золото стримує зміцнення долара: розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести основних світових валют, додає приблизно 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
