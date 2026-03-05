Долар США помірно зміцнюється до євро і фунта, слабо підвищується до єни

Долар США слабо зростає в парі з японською єною і більш суттєво зміцнюється проти євро і фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара проти шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,31%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,23%.

Учасники ринку продовжують стежити за розвитком подій на Близькому Сході, де активні військові дії тривають вже шостий день. Трейдери побоюються подальшої ескалації конфлікту і набуття ним затяжного характеру, що може негативно відбитися на економічному зростанні і привести до розігріву інфляції.

Керівники Федрезерву визнають, що конфлікт на Близькому Сході створює підвищені ризики з погляду інфляції, проте вважають, що оцінювати наслідки цього для економіки ще зарано.

Голова Федерального резервного банку Клівленда Бет Хаммак зазначила, що подорожчання нафти може призвести до більш тривалого збереження підвищеної інфляції, але одночасно здатне послабити споживчий попит.

Федеральна резервна система (ФРС) знаходиться в хорошій позиції в плані грошово-кредитної політики і може дозволити собі утримувати процентну ставку на поточному рівні досить довго, сказала вона. На думку Хаммак, з урахуванням спостережуваної останнім часом стабілізації американського ринку праці центробанку слід зосередитися на зниженні цінового тиску.

Тим часом член ради керуючих ФРС Стівен Міран, як і раніше, виступає за зменшення базової процентної ставки і вважає, що пріоритетом ЦБ має стати підтримка ринку праці.

"Якщо подивитися на сукупність даних по ринку праці, то на мій погляд, все ще є підстави вважати, що йому необхідна додаткова підтримка з боку ГКП", - заявив він.

Трейдери як і раніше чекають двох знижень ставки ФРС по 25 базисних пунктів до кінця поточного року, проте тепер прогнозують наступне її зменшення у вересні замість липня.

Як показали опубліковані в середу дані ADP, кількість робочих місць у приватному секторі США в лютому зросла на 63 тис. - максимально з липня минулого року. Опитані Trading Economics експерти в середньому очікували зростання на 50 тис.

Індекс ділової активності в сфері послуг США (ISM Services) минулого місяця збільшився до 56,1 пункту з 53,8 пункту місяцем раніше, повідомив Інститут управління поставками (ISM). Показник досяг максимуму з серпня 2022 року. Експерти прогнозували його зниження до 53,5 пункту.

Пізніше в четвер будуть опубліковані дані про продуктивність праці та вартість робочої сили в США за четвертий квартал, а в п'ятницю - лютневий звіт про безробіття в Штатах.

Євро станом на 8:05 торгується на рівні $1,1593 проти $1,1636 на закриття попередніх торгів. Курс фунта становить $1,3312 проти $1,3374 напередодні.

Вартість долара в парі з єною підвищилася до 157,2 єни з 157,07 єни в середу.

Керівництво Банку Японії, як і раніше, допускає підвищення процентних ставок, не виключає можливості того, що жорсткість ГКП буде проведена в квітні, якщо динаміка економіки країни відповідатиме прогнозам регулятора, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, тривалість близькосхідного конфлікту є ключовим фактором за оцінки ризиків економічних перспектив Японії і траєкторії процентних ставок.

Проти офшорного юаня долар торгується на рівні 6,8952 юаня проти 6,8957 юаня за підсумками попередньої сесії.

