Ключові платіжні системи України: НБУ визначив перелік

Національний банк України затвердив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури за підсумками моніторингу діяльності у 2025 році. Про це він повідомив на своєму сайті 3 березня.

Єдиною системно важливою платіжною системою, як і раніше, залишається Система електронних платежів (СЕП) НБУ.

До переліку важливих платіжних систем увійшли п'ять гравців: міжнародні Visa та MasterCard, а також три українські: PrivatMoney (ПриватБанк), NovaPay та Фінансовий світ (Українська платіжна система).

Список важливих технологічних операторів платіжних послуг не змінився: до нього, як і торік, увійшли ТОВ "Ейсі Дісі Процесінг", ПрАТ "Український процесинговий центр" та ТОВ "ТАС Лінк".



