Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ключові платіжні системи України: НБУ визначив перелік

Національний банк України затвердив перелік важливих об'єктів платіжної інфраструктури за підсумками моніторингу діяльності у 2025 році. Про це він повідомив на своєму сайті 3 березня.

Єдиною системно важливою платіжною системою, як і раніше, залишається Система електронних платежів (СЕП) НБУ.

До переліку важливих платіжних систем увійшли п'ять гравців: міжнародні Visa та MasterCard, а також три українські: PrivatMoney (ПриватБанк), NovaPay та Фінансовий світ (Українська платіжна система).

Список важливих технологічних операторів платіжних послуг не змінився: до нього, як і торік, увійшли ТОВ "Ейсі Дісі Процесінг", ПрАТ "Український процесинговий центр" та ТОВ "ТАС Лінк".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4548
  0,2205
 0,51
EUR
 1
 50,4597
  0,1417
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1771  0,19 0,44 43,7636  0,25 0,58
EUR 50,2939  0,13 0,27 50,9629  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,18 0,42 43,5300  0,18 0,42
EUR 50,3338  0,42 0,83 50,3511  0,42 0,84

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес