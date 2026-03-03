Авторизация

Геополітична напруга: біткойн падає через можливе затягування війни в Ірані

16:17 03.03.2026 |

Фінанси

Біткойн знову впав у вівторок після того, як напередодні ненадовго перевищив позначку в 70 000 доларів, знизившись разом з іншими ризиковими активами через побоювання щодо затягування війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Криптовалюта впала на 4,4% до 66 876 доларів на початку європейських торгів, хоча на початку сесії коливалася поблизу рівня 67 000 доларів. Падіння криптовалюти прискорилося, коли європейські фондові ринки відкрилися різким розпродажем, а індекс Stoxx Europe 600 впав більш як на 3%, що стало найбільшим дводенним падінням з квітня.

Криптовалютні ринки в цілому були в мінусі протягом дня, оскільки інвестори уникали ризикованих активів, а токени, такі як Ether і Solana, також втрачали в цін.

Інвестори продовжували шукати безпечні активи після того, як США та Ізраїль розпочали бомбардування Ірану на вихідних.

Керівник відділу досліджень Apollo Crypto Пратік Кала назвав падіння біткойна нормальним періодом «охолодження». Він зазначив, що з початку лютого біткойн торгується в діапазоні від 65 000 до 70 000 доларів, а це означає, що будь-який рух вище цього діапазону спричинить фіксацію прибутку.


Недавні зміни курсу біткойна у відповідь на геополітичні потрясіння підірвали аргументи про переваги так званого «цифрового золота», що деякі прихильники криптовалюти просували давно. На відміну від криптовалют, золото продемонструвало чотириденне зростання у вівторок.
