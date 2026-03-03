Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар прискорив зростання до євро і фунта, помірно зміцнюється до єни

16:08 03.03.2026 |

Фінанси

Курс долара США посилив зростання в парах з євро і фунтом стерлінгів, помірно зміцнюється до японської єни вдень у вівторок.

Розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), підвищується на 0,84%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,48%.

Підтримку долару надає попит на активи "тихої гавані", що зріс на тлі переходу конфлікту між США та Іраном у військову фазу і залучення до нього інших країн регіону. Іран завдає ударів по сусідніх країнах Перської затоки, а також по танкерах в Ормузькій протоці, тоді як Ізраїль атакував Ліван.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що найпотужніші удари по Ірану ще попереду. "Великої хвилі ще не було. Вона почнеться незабаром", - процитував слова президента журналіст CNN у понеділок.

Ескалація на Близькому Сході спровокувала різкий стрибок цін на нафту і природний газ. Інвестори побоюються, що подорожчання енергоносіїв призведе до розгону інфляції і ускладнить подальше пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи і Європейського центрального банку (ЄЦБ).

ЄЦБ слід зберігати гнучкість у прийнятті рішень щодо процентних ставок, оскільки наслідки військового конфлікту на Близькому Сході, зокрема інфляційні, залежатимуть від його тривалості, заявив у вівторок глава Центробанку Греції і член виконавчої ради ЄЦБ Янніс Стурнарас. Якщо конфлікт затягнеться, то це може спровокувати прискорення інфляції, проте сторони можуть також розпочати переговори, і тоді буде деескалація, зазначив він в інтерв'ю агентству Reuters.

Голова Банку Франції Франсуа Віллеруа де Гало вважає за доцільне не поспішати з висновками щодо подальшої траєкторії ГКП. При прийнятті рішень ЄЦБ керуватиметься не лише поточними цінами на енергоносії, заявив він у розмові з журналістами в Парижі, зазначивши, що до наступного засідання рада керуючих ЄЦБ отримає оновлені економічні прогнози і матиме краще уявлення про можливу реакцію економіки на поточні події.

Як стало відомо у вівторок, інфляція в єврозоні прискорилася в лютому. Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця збільшилися на 1,9% в річному вираженні, згідно з попередніми даними статистичного управління Європейського союзу. У січні їх зростання становило 1,7% і було мінімальним з вересня 2024 року. Консенсус-прогноз аналітиків передбачав, що інфляція в лютому залишиться на січневому рівні, за даними Trading Economics.

Євро станом на 14:24 торгується по $1,1609, зі зниженням на 0,69% від рівня закриття сесії понеділка. Вартість фунта стерлінгів до долара знижується на 0,65% і становить $1,3318.

Курс американської валюти в парі з єною підвищується на 0,14%, до 157,57 єни.

Міністр фінансів Японії Сатсукі Катаяма заявила, що інтервенція на валютному ринку для підтримки курсу нацвалюти не виключена і влада уважно стежить за його коливаннями.

Швейцарський франк, який вважається захисним валютним активом поряд з доларом США, дешевшає після сигналів Швейцарського національного банку щодо готовності провести інтервенцію для стримування надмірного зміцнення національної валюти. Заява була зроблена після того, як курс франка до євро досяг максимуму з 2015 року.

У парі з франком долар піднімається на 0,78% (до 0,7854 франка), євро - на 0,08% (до 0,9119 франка).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4548
  0,2205
 0,51
EUR
 1
 50,4597
  0,1417
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9888  0,15 0,36 43,5108  0,14 0,33
EUR 50,4277  0,15 0,30 51,0708  0,17 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,18 0,42 43,5300  0,18 0,42
EUR 50,3338  0,42 0,83 50,3511  0,42 0,84

Бізнес