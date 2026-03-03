НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,4 грн/$1

Національний банк України (НБУ) у лютому зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $547,6 млн, або на 15,5% - до $2 млрд 990,5 млн, тоді як офіційний курс гривні до долара знизився на 0,8%, або на 36 коп.