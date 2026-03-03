Фінансові новини
НБУ послабив довідковий курс гривні до 43,4 грн/$1
13:22 03.03.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 3 березня 2026 року.
|Показник
|02.03.2026
|03.03.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.2116
|43.4000
|0.44
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
