Лютневі інтервенції НБУ зменшилися на 15,5%, гривня ослабла на 0,8%

Національний банк України (НБУ) у лютому зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $547,6 млн, або на 15,5% - до $2 млрд 990,5 млн, тоді як офіційний курс гривні до долара знизився на 0,8%, або на 36 коп.

В той же час в останній тиждень лютого Нацбанк збільшив продаж доларів на міжбанківському ринку проти попереднього тижня на $148,3 млн, або на 22,4% - до $809,5 млн, при цьому гривня зміцнилася на майже 0,2%, або на 7 коп.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами збільшилося до $117,9 млн з $79,3 млн за такий самий період тижнем раніше та сумарно склало $471,4 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення за суботу-четвер негативне сальдо, також збільшилось до $17,3 млн з $16,4 млн на позаминулому тижні, всі дні продаж безготівкової валюти перевищував її купівлю.

Офіційний курс гривні до долара, який розпочав минулий тиждень з позначки 43,2747 грн/$1, але завершив тиждень укріпленням до 43,2081 грн/$1.

На готівковому ринку курс долара за минулий тиждень також не зазнав суттєвих змін: станом на 26 лютого курс купівлі складав біля 42,92 грн/$1, а продажу - близько 43,30 грн/$1.

Аналітики КИТ Group, яка є великим учасником ринку готівкового валютообміну (ТОВ "Ліберті-Фінанс"), зазначають, що наприкінці лютого в касах банків та обмінниках спред між курсом купівлі та продажу поступово скорочується і становить близько 0,4-0,5 грн/$.

На їхню думку, наприкінці лютого, на валютні коливання впливали не лише офіційні звіти щодо ринку праці та інфляції у США й очікування ринків від рішення 17-18 березня щодо ключової ставки, але й виступ президента США Дональда Трампа 24 лютого перед Конгресом: він високо оцінив свої економічні досягнення та розкритикував Верховний Cуд за рішення проти його тарифної політики, назвавши тарифні рішення ключовим рушієм "економічного повороту".

"Загалом аналітики не очікують від долара найближчим часом різких провалів, оскільки останні статистичні дані вказують на непогані економічні перспективи, а прогноз більшості щодо незмінної ставки у березні має підтримати позиції долара", - вважають у компанії.

У внутрішньому контексті КИТ Group звертає увагу на поступову девальвацію гривні впродовж лютого та роль НБУ, який підтримує баланс попиту і пропозиції регулярними інтервенціями, а також на новини щодо міжнародної підтримки України та ризики, пов'язані з енергетичним сектором.

Згідно з їхніми прогнозами, короткостроково (1-2 тижні) базовий діапазон курсу долара становитиме 43,3-43,8 грн/$1 із ймовірним тяжінням до 43,5-43,6 грн/$1, середньостроково (2-3 місяці) - 43,60-44,60 грн/$1, а довгостроково (6+ місяців) зберігатиметься девальваційний тренд з орієнтиром 43,6-45,05 грн/$1.