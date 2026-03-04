Гривня ослабла: НБУ встановив довідковий курс поблизу ₴43,64 за долар

Національний банк України 4 березня встановив довідковий курс гривні щодо долара на рівні 43,6388 грн/$1, за день він послабився майже на 24 коп. та оновив історичний мінімум.

Як зазначається, попередній мінімум було встановлено 16 січня, коли регулятор встановив довідковий курс гривні щодо долара на рівні 43,4773 грн/$1.

Нацбанк напередодні встановив офіційний курс гривні щодо долара на 4 березня на новому мінімальному рівні 43,4548 грн/$1, послабивши його за день на 22 коп.

Всього з початку року центробанк послабив офіційний курс гривні щодо долара на 2,6%, тоді як за весь минулий рік - на 0,8%.

Водночас офіційний курс гривні до євро, роль якого у зовнішньому фінансуванні, міжнародних резервах та держборгу України торік істотно зросла, з початку цього року девальвував лише на 1,3%, тоді як за підсумками минулого року - на 14,0%.