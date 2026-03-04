Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бізнес активізувався: за програмою «5-7-9» видано кредитів на ₴3+ млрд за тиждень

08:55 04.03.2026 |

Фінанси, Економіка

За минулий тиждень підприємці оформили 678 нових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на суму 3,4 млрд грн.

Від початку 2026 року в межах програми бізнес залучив 4,3 тис. кредитів на загальну суму 20,1 млрд грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Загалом з початку 2026 року найбільше кредитних коштів отримано за такими напрямами:

  • кредитування у зоні високого воєнного ризику - 7,4 млрд грн;
  • розвиток переробної промисловості - 6,3 млрд грн;
  • інвестиційні проєкти - 2,9 млрд грн.

    • Найбільше зростання за сумою виданих кредитів цього тижня спостерігається у кредитуванні бізнесу в зоні високого воєнного ризику (+1,1 млрд грн).

    Від початку дії програми підприємці отримали 138,9 тис. кредитів на суму понад 480 млрд грн. Із них у період воєнного стану - 104 тис. кредитів на 390,4 млрд грн.

    До топдесятки регіонів за кількістю взятих кредитів увійшли чотири області із зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.

    Найбільші обсяги кредитування припадають на аграрний сектор, гуртову та роздрібну торгівлю, а також переробну промисловість. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
    Ключові теги: кредит
     

