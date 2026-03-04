ЄЦБ вбачає в стейблкоїнах системну загрозу для європейських банків

Європейський центральний банк опублікував робочий документ під назвою «Стейблкоїни та трансмісія грошово-кредитної політики». У ньому регулятор попередив про потенційний вплив цифрових активів на банківську систему єврозони.

Автори зазначають, що в міру зростання використання стейблкоїнів частина коштів може залишати традиційні банківські депозити.

Згідно з аналізом ЄЦБ, зростання інтересу до згаданого класу активів пов'язане зі скороченням роздрібних депозитів і зниженням обсягів кредитування компаній. Банки, зі свого боку, можуть бути змушені залучати дорожче ринкове фінансування.

Регулятор підкреслив, що ефект має нелінійний характер і залежить від масштабів упровадження стейблкоїнів, їхньої архітектури та регуляторного середовища.

Документ став частиною ширшої роботи ЄЦБ з моніторингу сектору, капіталізація якого за три роки перевищила $300 млрд. За прогнозами експертів, показник може сягнути $2 трлн до 2028 року.

Ефект заміщення депозитів

У звіті описано так званий ефект заміщення депозитів.

Йдеться про процес, за якого домогосподарства та компанії переводять кошти з банків на цифрові гаманці. Оскільки депозити є ключовим джерелом фінансування кредитування, їхнє скорочення може обмежувати здатність банків підтримувати реальний сектор.

Автори також вказують, що поширення стейблкоїнів здатне змінювати механізм трансмісії процентних ставок в економіці. За їхньою оцінкою, зростання цифрових активів може знижувати передбачуваність реакції банківського кредитування на рішення регулятора.

Окрему увагу приділено валютній структурі ринку.

Динаміка капіталізації основних USD- та EUR-стейблкоїнів. Дані: ECB.

Згідно з аналізом, більшість стейблкоїнів номіновані в доларах США. За даними експертів, токени, прив'язані до долара, займають близько 97% ринку.

У ЄЦБ вважають, що домінування іноземної валюти посилює ризики для монетарного суверенітету. До того ж це може вказувати на послаблення впливу внутрішньої політики єврозони.

Робочий документ не містить прямих регуляторних ініціатив. Однак документ відображає занепокоєння регулятора тим, як швидко зростаючий ринок стейблкоїнів здатен трансформувати банківську модель фінансування.