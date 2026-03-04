Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США продовжує дорожчати до євро і фунта, слабо дешевшає до єни

10:02 04.03.2026 |

Фінанси

Долар США продовжує зміцнюватися до євро і фунта стерлінгів, слабо дешевшає в парі з єною.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,17%.

Долар дорожчає завдяки своєму статусу валюти "тихої гавані" на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

"Розростання конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану продовжує впливати на настрій ринків, утримуючи їх у режимі уникнення ризиків", - зазначає аналітик MUFG Bank Ллойд Чан.

Підтримку американській валюті також надає ослаблення очікувань подальшого зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у зв'язку з загрозою посилення інфляції в умовах стрибка цін на нафту. Трейдери тепер закладають наступне зменшення ставки ФРС у вересні замість липня, але поки що, як і раніше, чекають двох її знижень за 25 базисними пунктами до кінця поточного року, зазначає Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 8:00 кч торгується на рівні $1,1594 проти $1,1614 на закриття попередніх торгів. Курс фунта становить $1,3314 проти $1,3359 напередодні.

Вартість долара в парі з єною зменшилася до 157,6 єни з 157,74 єни у вівторок.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у середу, що регулятор продовжить підвищувати ключову ставку, якщо динаміка ВВП та інфляції відповідатиме його прогнозам. Під час виступу в парламенті він зазначив, що конфлікт на Близькому Сході може мати серйозний вплив на світову економіку в цілому і на Японію зокрема, оскільки сприяє зростанню цін на енергоносії і волатильності ринків.

Пара долар/офшорний юань у середу торгується на рівні 6,9299 юаня проти 6,9178 юаня за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4548
  0,2205
 0,51
EUR
 1
 50,4597
  0,1417
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1771  0,19 0,44 43,7636  0,25 0,58
EUR 50,2939  0,13 0,27 50,9629  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5000  0,18 0,42 43,5300  0,18 0,42
EUR 50,3338  0,42 0,83 50,3511  0,42 0,84

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес