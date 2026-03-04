Фінансові новини
- 04.03.26
- 10:28
- RSS
- мапа сайту
Долар США продовжує дорожчати до євро і фунта, слабо дешевшає до єни
10:02 04.03.2026 |
Долар США продовжує зміцнюватися до євро і фунта стерлінгів, слабо дешевшає в парі з єною.
Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,17%.
Долар дорожчає завдяки своєму статусу валюти "тихої гавані" на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.
"Розростання конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану продовжує впливати на настрій ринків, утримуючи їх у режимі уникнення ризиків", - зазначає аналітик MUFG Bank Ллойд Чан.
Підтримку американській валюті також надає ослаблення очікувань подальшого зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у зв'язку з загрозою посилення інфляції в умовах стрибка цін на нафту. Трейдери тепер закладають наступне зменшення ставки ФРС у вересні замість липня, але поки що, як і раніше, чекають двох її знижень за 25 базисними пунктами до кінця поточного року, зазначає Trading Economics.
Пара євро/долар за даними на 8:00 кч торгується на рівні $1,1594 проти $1,1614 на закриття попередніх торгів. Курс фунта становить $1,3314 проти $1,3359 напередодні.
Вартість долара в парі з єною зменшилася до 157,6 єни з 157,74 єни у вівторок.
Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у середу, що регулятор продовжить підвищувати ключову ставку, якщо динаміка ВВП та інфляції відповідатиме його прогнозам. Під час виступу в парламенті він зазначив, що конфлікт на Близькому Сході може мати серйозний вплив на світову економіку в цілому і на Японію зокрема, оскільки сприяє зростанню цін на енергоносії і волатильності ринків.
Пара долар/офшорний юань у середу торгується на рівні 6,9299 юаня проти 6,9178 юаня за підсумками попередньої сесії.
Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
Фінансові послуги: Нацбанк спростив перекази без відкриття рахунку
Долар США продовжує дорожчати до євро і фунта, слабо дешевшає до єни
Ключові платіжні системи України: НБУ визначив перелік
Бізнес активізувався: за програмою «5-7-9» видано кредитів на ₴3+ млрд за тиждень
ЄЦБ вбачає в стейблкоїнах системну загрозу для європейських банків
Майже ₴132 млрд за два місяці: підсумки розміщення ОВДП урядом
HP: частка пам'яті та накопичувачів у вартості компонентів ПК перевищила третину
Microsoft разом зі SpaceX запускають масштабний проєкт інтернет-покриття
150 Мбіт/с без вишок: SpaceX анонсувала Starlink Cellular для смартфонів
NVIDIA готує ARM-ноутбуки: провідні бренди ПК вийдуть на ринок у 2026-му
Прорив у зберіганні енергії: батарея Donut Lab досягає 80% за
AMD продасть Meta ШІ-чипи на $100 млрд з можливим відходом 10% акцій компанії
Акції IBM впали на 13% на тлі новин про ШІ та оновлення COBOL