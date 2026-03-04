Долар США продовжує дорожчати до євро і фунта, слабо дешевшає до єни

Долар США продовжує зміцнюватися до євро і фунта стерлінгів, слабо дешевшає в парі з єною.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,17%.

Долар дорожчає завдяки своєму статусу валюти "тихої гавані" на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

"Розростання конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану продовжує впливати на настрій ринків, утримуючи їх у режимі уникнення ризиків", - зазначає аналітик MUFG Bank Ллойд Чан.

Підтримку американській валюті також надає ослаблення очікувань подальшого зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у зв'язку з загрозою посилення інфляції в умовах стрибка цін на нафту. Трейдери тепер закладають наступне зменшення ставки ФРС у вересні замість липня, але поки що, як і раніше, чекають двох її знижень за 25 базисними пунктами до кінця поточного року, зазначає Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 8:00 кч торгується на рівні $1,1594 проти $1,1614 на закриття попередніх торгів. Курс фунта становить $1,3314 проти $1,3359 напередодні.

Вартість долара в парі з єною зменшилася до 157,6 єни з 157,74 єни у вівторок.

Глава Банку Японії Кадзуо Уеда заявив у середу, що регулятор продовжить підвищувати ключову ставку, якщо динаміка ВВП та інфляції відповідатиме його прогнозам. Під час виступу в парламенті він зазначив, що конфлікт на Близькому Сході може мати серйозний вплив на світову економіку в цілому і на Японію зокрема, оскільки сприяє зростанню цін на енергоносії і волатильності ринків.

Пара долар/офшорний юань у середу торгується на рівні 6,9299 юаня проти 6,9178 юаня за підсумками попередньої сесії.

