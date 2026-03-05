Фінансові новини
Чи буде валютний шок: позиція НБУ щодо курсу в Україні
Нацбанк не бачить підстав для різкого стрибка курсу валют, бо Україна має "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів, які на початку 2026 року сягали майже $60 млрд.
Про це в інтерв'ю ЕП розповів перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
Він зазначив, що це приблизно вдвічі більше, ніж на початку 2022-го. Також НБУ розраховує на подальші значні обсяги зовнішнього фінансування.
Коментуючи питання, чому Нацбанк одночасно дозволяє курсу поступово змінюватися і продовжує нарощувати резерви, Ніколайчук пояснив, що нинішній і прогнозований рівень резервів на найближчі 2-3 роки відповідає приблизно 120% "композитної міри адекватності" за методологією МВФ.
У перекладі на людську мову, адекватним вважається діапазон 100-150%, тож резерви України достатні, але не "надмірні", а з огляду на воєнні ризики така "подушка" є виправданою.
Він додав, що поточна динаміка курсу не загрожує ціновій і фінансовій стабільності. Як аргумент Ніколайчук навів те, що інфляція, за його словами, знизилася з піку майже 16% у травні до 7,4% у січні, а НБУ й надалі орієнтується на досягнення 5% інфляційної цілі.
