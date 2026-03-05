Авторизация

Чи буде валютний шок: позиція НБУ щодо курсу в Україні

09:10 05.03.2026 |

Фінанси, Економіка

Нацбанк не бачить підстав для різкого стрибка курсу валют, бо Україна має "подушку безпеки" у вигляді міжнародних резервів, які на початку 2026 року сягали майже $60 млрд.

Про це в інтерв'ю ЕП розповів перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Він зазначив, що це приблизно вдвічі більше, ніж на початку 2022-го. Також НБУ розраховує на подальші значні обсяги зовнішнього фінансування.

Коментуючи питання, чому Нацбанк одночасно дозволяє курсу поступово змінюватися і продовжує нарощувати резерви, Ніколайчук пояснив, що нинішній і прогнозований рівень резервів на найближчі 2-3 роки відповідає приблизно 120% "композитної міри адекватності" за методологією МВФ.

У перекладі на людську мову, адекватним вважається діапазон 100-150%, тож резерви України достатні, але не "надмірні", а з огляду на воєнні ризики така "подушка" є виправданою.

Він додав, що поточна динаміка курсу не загрожує ціновій і фінансовій стабільності. Як аргумент Ніколайчук навів те, що інфляція, за його словами, знизилася з піку майже 16% у травні до 7,4% у січні, а НБУ й надалі орієнтується на досягнення 5% інфляційної цілі.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,7170
  0,2622
 0,60
EUR
 1
 50,8341
  0,3744
 0,74

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5259  0,35 0,81 44,1745  0,41 0,94
EUR 50,6586  0,36 0,73 51,4321  0,47 0,92

Міжбанківський ринок на вчора, 17:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9200  0,42 0,97 43,9500  0,42 0,96
EUR 51,0657  0,73 1,45 51,0874  0,74 1,46

Бізнес