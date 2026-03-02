НБУ пом’якшив вимоги до строків розрахунків для частини експорту

Національний банк України збільшив зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків для операцій з експорту низки товарів, зокрема сільськогосподарської техніки та обладнання.

Про це інформує Національний банк України, а також урядовий портал.

Зазначається, що НБУ переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій за результатами детального опрацювання та аналізу пропозицій від уряду.

НБУ встановив граничний строк розрахунків до 270 календарних днів для операцій з експорту товарів, що класифікуються за кодами УКТ ЗЕД 8424, 8428, 8432 та 8716, зокрема сільськогосподарської техніки та обладнання.

"Ініціатива була розроблена Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України з урахуванням звернень суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, галузевих асоціацій та виробників, а також погоджена за результатами спільного опрацювання з представниками бізнесу та міжнародними партнерами", - зазначає урядовий портал.

Продовження термінів повернення валютної виручки дозволить уникнути ризиків подальшого скорочення експорту зазначеної продукції, що пов'язані з тривалими виробничими циклами та особливостями виконання зовнішньоекономічних контрактів.

"Це рішення підтримає бізнес-активність експортерів, забезпечить безперервність виконання контрактів та дозволить уникнути зупинки надходження валютної виручки до країни", - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Така зміна дозволить створити більш прогнозовані та конкурентні умови для українських виробників сільськогосподарської та спеціалізованої техніки на зовнішніх ринках, говориться у повідомленні.

Подовження граничного строку розрахунків сприятиме нарощенню обсягів експорту та виробництва, стимулюватиме інвестиції у розвиток машинобудівних підприємств, а також підтримає збереження трудового потенціалу й створення нових робочих місць.

У довгостроковій перспективі це розширить можливості освоєння нових ринків збуту та забезпечить стабільне зростання надходжень валютної виручки до країни.