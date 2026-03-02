Долар зміцнюється до основних світових валют через ескалацію на Близькому Сході

Курс долара США активно зміцнюється до євро, фунта стерлінгів та єни завдяки підвищеному попиту на захисні активи на тлі воєнних дій на Близькому Сході.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає під час торгів на 0,51%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,44%.

Як повідомлялося, в суботу США та Ізраїль розпочали воєнні дії проти Ірану. Вони завдали понад тисячу ракетних ударів по низці іранських міст, зокрема по резиденціях політичного й військового керівництва країни. Унаслідок атаки загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Іран завдав ударів у відповідь по Ізраїлю та низці країн Перської затоки. Зокрема, постраждали житлові райони столиці Бахрейну, повідомляють про пошкодження низки готелів та аеропорту в Дубаї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдаватимуть ударів по Ірану доти, доки не буде досягнуто всіх цілей Вашингтона. Він визнав, що, ймовірно, жертв серед американців до завершення військової операції США в Ірані буде більше, ніж троє загиблих, про яких раніше заявило командування CENTCOM.

Водночас секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не має наміру вести переговори зі США. Він зазначив, що президент США Дональд Трамп своїми "помилковими надіями" "занурив регіон у хаос" і "тепер стурбований подальшими втратами американських військових".

Пара євро/долар за даними на 8:14 кч торгується на рівні $1,1755 порівняно з $1,1816 на закриття попередньої сесії, європейська валюта втрачає близько 0,4%.

Вартість фунта до долара знижується приблизно на 0,6% і становить $1,3402 проти $1,3485 за підсумками торгів минулої п'ятниці.

Курс американської валюти в парі з ієною зростає на 0,5% і перебуває на рівні 156,90 єни порівняно зі 156,06 єни на закриття попередньої сесії.

"Ми й до цього вважали, що ймовірність підвищення ставки Банку Японії в березні або квітні досить мала. На тлі зростання невизначеності через події на Близькому Сході регулятор, найімовірніше, займе обережнішу позицію, що ще сильніше знижує шанси на посилення грошово-кредитної політики в найближчому майбутньому", - написали аналітики Morgan Stanley MUFG.

Пара долар/офшорний юань піднімається на 0,2% і торгується на рівні 6,8780 юаня.

