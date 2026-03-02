Авторизация

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Рада схвалила угоду про роботу Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні

Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні.

Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.

Документ дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інституції та банки розвитку, що працюють в Україні.

«Ратифікація угоди створить правові підстави для діяльності BGK на території України та дозволить банку надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у впровадженні інвестиційних проєктів, зокрема в межах Ukraine Facility», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін.

За його словами, допомога надаватиметься у формі грантів, позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту або гарантії. Проєкти визначатимуться спільно урядами України й Польщі та BGK.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,0996
  0,1085
 0,25
EUR
 1
 50,8661
  0,1583
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8342  0,06 0,14 43,3677  0,03 0,08
EUR 50,5819  0,18 0,36 51,2381  0,12 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2000  0,10 0,23 43,2300  0,10 0,23
EUR 50,6952  0,16 0,31 50,7131  0,16 0,31

