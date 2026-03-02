Фінансові новини
- 02.03.26
- 12:06
- RSS
- мапа сайту
Рада схвалила угоду про роботу Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні
08:32 02.03.2026
Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні.
Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, передає Укрінформ.
Документ дозволить BGK отримати статус, подібний до того, яким користуються інституції та банки розвитку, що працюють в Україні.
«Ратифікація угоди створить правові підстави для діяльності BGK на території України та дозволить банку надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у впровадженні інвестиційних проєктів, зокрема в межах Ukraine Facility», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін.
За його словами, допомога надаватиметься у формі грантів, позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту або гарантії. Проєкти визначатимуться спільно урядами України й Польщі та BGK.
