Долар помірно дешевшає до євро та єни, слабо зростає до фунта

10:16 27.02.2026 |

Фінанси

Курс долара США помірно слабшає до євро і японської єни і слабо зміцнюється до фунта стерлінгів вранці в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується в ході торгів на 0,1%, більш широкий WSJ Dollar Index втрачає 0,04%.

Трейдери чекають на публікацію великого масиву статистичних даних з країн єврозони в п'ятницю, в останній робочий день місяця. Зокрема, будуть оприлюднені дані про інфляцію у Франції та Німеччині, а також показники німецького безробіття і французького ВВП.

Також у п'ятницю вийде статистика за цінами виробників (індекс PPI) у США, яка може привернути до себе увагу, зокрема, керівництва Федеральної резервної системи (ФРС). Загалом учасники ринку та аналітики вважають, що на тлі помірної інфляції Федрезерв знизить ключову ставку двічі в поточному році.

Пара євро/долар за даними на 8:28 кч торгується на рівні $1,1809 проти $1,18 на закриття попередньої сесії, європейська валюта додає близько 0,1%.

Вартість фунта до долара знижується приблизно на 0,1% і становить $1,3474 проти $1,3483 за підсумками торгів у четвер.

Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,2% і знаходиться на рівні 155,87 єни проти 156,14 єни на закриття попередньої сесії.

Як стало відомо в п'ятницю, роздрібні продажі в Японії в січні збільшилися на 1,8% порівняно з тим же місяцем попереднього року, максимальними темпами з червня. Аналітики очікували скорочення продажів в минулому місяці в середньому на 0,4%, за даними Trading Economics.

Обсяг промислового виробництва в Японії в перший місяць року, за попередніми даними, зріс на 2,2% до грудня і на 2,3% в річному виразі. Місяцем раніше перший показник знизився на 0,1%, тоді як другий збільшився на 2,6%.

Пара долар/офшорний юань зростає на 0,1% і торгується на рівні 6,8499 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2081
  0,0332
 0,08
EUR
 1
 51,0244
  0,0624
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8925  0,04 0,09 43,4008  0,06 0,14
EUR 50,7625  0,02 0,03 51,3554  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1200  0,05 0,12 43,1500  0,05 0,12
EUR 50,8900  0,11 0,22 50,9126  0,11 0,22

