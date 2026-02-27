Долар помірно дешевшає до євро та єни, слабо зростає до фунта

Курс долара США помірно слабшає до євро і японської єни і слабо зміцнюється до фунта стерлінгів вранці в п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується в ході торгів на 0,1%, більш широкий WSJ Dollar Index втрачає 0,04%.

Трейдери чекають на публікацію великого масиву статистичних даних з країн єврозони в п'ятницю, в останній робочий день місяця. Зокрема, будуть оприлюднені дані про інфляцію у Франції та Німеччині, а також показники німецького безробіття і французького ВВП.

Також у п'ятницю вийде статистика за цінами виробників (індекс PPI) у США, яка може привернути до себе увагу, зокрема, керівництва Федеральної резервної системи (ФРС). Загалом учасники ринку та аналітики вважають, що на тлі помірної інфляції Федрезерв знизить ключову ставку двічі в поточному році.

Пара євро/долар за даними на 8:28 кч торгується на рівні $1,1809 проти $1,18 на закриття попередньої сесії, європейська валюта додає близько 0,1%.

Вартість фунта до долара знижується приблизно на 0,1% і становить $1,3474 проти $1,3483 за підсумками торгів у четвер.

Курс американської валюти в парі з єною знижується на 0,2% і знаходиться на рівні 155,87 єни проти 156,14 єни на закриття попередньої сесії.

Як стало відомо в п'ятницю, роздрібні продажі в Японії в січні збільшилися на 1,8% порівняно з тим же місяцем попереднього року, максимальними темпами з червня. Аналітики очікували скорочення продажів в минулому місяці в середньому на 0,4%, за даними Trading Economics.

Обсяг промислового виробництва в Японії в перший місяць року, за попередніми даними, зріс на 2,2% до грудня і на 2,3% в річному виразі. Місяцем раніше перший показник знизився на 0,1%, тоді як другий збільшився на 2,6%.

Пара долар/офшорний юань зростає на 0,1% і торгується на рівні 6,8499 юаня.

