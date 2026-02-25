Авторизация

Золото продовжує дорожчати, торгується по $5200 за унцію

14:19 25.02.2026 |

Фінанси

Вартість золота продовжує підніматися в середу через геополітичну напруженість.

До 12:40 котирування квітневих ф'ючерсів на золото на біржі Comex підвищилися приблизно на 0,4%, до $5198 за унцію.

Ф'ючерси на срібло дорожчають на 3,5%, до $90,575 за унцію, на платину - на 5,5%, до $2308 за унцію.

Напруженість навколо Ірану зберігається, що підтримує попит на дорогоцінні метали як захисний актив.

Президент США Дональд Трамп заявив у зверненні до Конгресу у вівторок, що не допустить отримання ядерної зброї Іраном, хоча і вважав би за краще обійтися без застосування сили. При цьому Штати зосередили в регіоні великі військові сили, і експерти побоюються, що удар по Ірану неминучий.

Тим часом аналітики JPMorgan спрогнозували, що ціна золота досягне $6300 за унцію до кінця 2026 року. Також банк поліпшив довгостроковий прогноз цін на цей дорогоцінний метал до $4500 за унцію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

