Мінфін України провів розміщення ОВДП на 21,4 млрд грн
Міністерство фінансів України 24 лютого 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 21,4 млрд гривень.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"21,4 млрд грн в еквіваленті залучено до держбюджету під час аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.
За інформацією міністерства, найбільший обсяг надходжень у гривні забезпечили облігації строком 3,8 року з дохідністю 13,1% річних - до бюджету залучено 8,4 млрд грн.
Облігації строком 3 роки з дохідністю 16,3% річних забезпечили 2,2 млрд грн надходжень.
Облігації строком 1,2 року з дохідністю 15,28% річних залучили до бюджету 2,1 млрд грн.
Також розміщено облігації в доларах США строком 1,5 року з дохідністю 3,85% річних - залучено 200 млн дол. США.
За інформацією Мінфіну, з початку 2026 року держава вже залучила 102,9 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,1 трлн грн.
