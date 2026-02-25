Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін України провів розміщення ОВДП на 21,4 млрд грн

10:45 25.02.2026 |

Фінанси, Економіка

Міністерство фінансів України 24 лютого 2026 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 21,4 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"21,4 млрд грн в еквіваленті залучено до держбюджету під час аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, найбільший обсяг надходжень у гривні забезпечили облігації строком 3,8 року з дохідністю 13,1% річних - до бюджету залучено 8,4 млрд грн.

Облігації строком 3 роки з дохідністю 16,3% річних забезпечили 2,2 млрд грн надходжень.

Облігації строком 1,2 року з дохідністю 15,28% річних залучили до бюджету 2,1 млрд грн.

Також розміщено облігації в доларах США строком 1,5 року з дохідністю 3,85% річних - залучено 200 млн дол. США.

За інформацією Мінфіну, з початку 2026 року держава вже залучила 102,9 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 2,1 трлн грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2648
  0,0334
 0,08
EUR
 1
 50,9659
  0,0394
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9125  0,04 0,09 43,4539  0,05 0,12
EUR 50,7757  0,03 0,06 51,3921  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1900  0,10 0,23 43,2200  0,10 0,23
EUR 50,9253  0,19 0,37 50,9390  0,20 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес