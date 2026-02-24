Фінансові новини
НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 43,29 грн/$1
14:03 24.02.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 лютого 2026 року.
|Показник
|23.02.2026
|24.02.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|43.279
|43.2943
|0.04
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
