НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 43,29 грн/$1

Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення тимчасової митної ставки на імпорт з усіх країн з 10 до 15 відсотків, яку він запровадив у відповідь на рішення Верховного суду про незаконність тарифів, уведених ним за механізмом закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).