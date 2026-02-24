Фінансові новини
- |
- 24.02.26
- |
- 16:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зміцнюється до основних світових валют у вівторок
09:12 24.02.2026 |
Курс долара США слабо підвищується в парах з євро і фунтом стерлінгів і помірно зростає до японської єни вранці у вівторок на тлі посилення невизначеності в сфері міжнародної торгівлі.
Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,18%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,06%.
Верховний суд США наприкінці минулого тижня визнав незаконним рішення американського президента Дональда Трампа про введення в 2025 році мит на імпорт товарів з більшості країн. Судді дійшли висновку, що прийнятий у 1977 році закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) не дає главі держави права вводити подібні мита.
Трамп у відповідь прийняв рішення підняти рівень тарифів на імпорт з усіх країн спочатку до 10%, а потім - до 15%. Цього разу президент використав одне з положень закону про торгівлю 1974 року, яке дозволяє вводити такі мита строком на 150 днів.
Водночас Трамп попередив країни, з якими США вже уклали торговельні угоди, що їхні спроби "грати в ігри" можуть призвести до введення проти них ще більш значних тарифів.
Тим часом агентство Bloomberg повідомило, що в Європарламенті збираються призупинити процес ратифікації торговельної угоди ЄС і США.
Трейдери побоюються, що через зміну ситуації чинні торговельні угоди можуть бути скасовані, зазначає Trading Economics.
"Ми знову опинилися в умовах дуже високої невизначеності", - сказав глава відділу валютної стратегії National Australia Bank Рей Аттрілл в подкасті NAB. Більшість країн вже уклали або були на межі укладення торговельних угод з США, але тепер знову абсолютно неясно, як буде виглядати торговельний ландшафт, додав він.
Євро за даними на 7:56 торгується на рівні $1,1779 порівняно з $1,1786 на закриття попередньої сесії.
Вартість фунта до долара становить $1,3487 проти $1,3491 за підсумками торгів у понеділок.
Курс американської валюти в парі з єною піднімається до 155,21 єни проти 154,66 єни в кінці попередньої сесії.
У парі з офшорним юанем долар торгується по 6,8921 юаня проти 6,8893 юаня напередодні.
Народний банк Китаю у вівторок очікувано зберіг основні процентні ставки без змін. Базова ставка за кредитами (LPR) терміном на один рік залишена на рівні 3% річних, ставка за п'ятирічними кредитами - на рівні 3,5%. Обидві ставки залишаються на поточних рівнях (мінімальних в історії) дев'ятий місяць поспіль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
|Трамп іде наперекір суду, підвищуючи митні ставки до 15%.
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Виплати кредиторам банків-банкрутів у січні сягнули 193 млн грн
|НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 43,29 грн/$1
|Конфлікту немає: Пишний прокоментував взаємини НБУ з Revolut
|Долар зміцнюється до основних світових валют у вівторок
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
|Курс біткойна знову опустився під $65 000 — Bloomberg
|НБУ з 25 лютого вводить в обіг модифіковані банкноти 200 грн із гаслом "Слава Україні! Героям слава!"
Бізнес
|3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв’язку.
|Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ
|Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.
|Українська STETMAN запустить перший супутник для забезпечення звʼязку Сил оборони.
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID