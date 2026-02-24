Долар зміцнюється до основних світових валют у вівторок

Курс долара США слабо підвищується в парах з євро і фунтом стерлінгів і помірно зростає до японської єни вранці у вівторок на тлі посилення невизначеності в сфері міжнародної торгівлі.

Розрахунковий ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,18%, більш широкий WSJ Dollar Index - на 0,06%.

Верховний суд США наприкінці минулого тижня визнав незаконним рішення американського президента Дональда Трампа про введення в 2025 році мит на імпорт товарів з більшості країн. Судді дійшли висновку, що прийнятий у 1977 році закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) не дає главі держави права вводити подібні мита.

Трамп у відповідь прийняв рішення підняти рівень тарифів на імпорт з усіх країн спочатку до 10%, а потім - до 15%. Цього разу президент використав одне з положень закону про торгівлю 1974 року, яке дозволяє вводити такі мита строком на 150 днів.

Водночас Трамп попередив країни, з якими США вже уклали торговельні угоди, що їхні спроби "грати в ігри" можуть призвести до введення проти них ще більш значних тарифів.

Тим часом агентство Bloomberg повідомило, що в Європарламенті збираються призупинити процес ратифікації торговельної угоди ЄС і США.

Трейдери побоюються, що через зміну ситуації чинні торговельні угоди можуть бути скасовані, зазначає Trading Economics.

"Ми знову опинилися в умовах дуже високої невизначеності", - сказав глава відділу валютної стратегії National Australia Bank Рей Аттрілл в подкасті NAB. Більшість країн вже уклали або були на межі укладення торговельних угод з США, але тепер знову абсолютно неясно, як буде виглядати торговельний ландшафт, додав він.

Євро за даними на 7:56 торгується на рівні $1,1779 порівняно з $1,1786 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара становить $1,3487 проти $1,3491 за підсумками торгів у понеділок.

Курс американської валюти в парі з єною піднімається до 155,21 єни проти 154,66 єни в кінці попередньої сесії.

У парі з офшорним юанем долар торгується по 6,8921 юаня проти 6,8893 юаня напередодні.

Народний банк Китаю у вівторок очікувано зберіг основні процентні ставки без змін. Базова ставка за кредитами (LPR) терміном на один рік залишена на рівні 3% річних, ставка за п'ятирічними кредитами - на рівні 3,5%. Обидві ставки залишаються на поточних рівнях (мінімальних в історії) дев'ятий місяць поспіль.

