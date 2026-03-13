Авторизация

НБУ пояснює ситуацію на валютному ринку впливом ринкових чинників, готовий оперативно реагувати

11:16 13.03.2026

Фінанси

Динаміка обмінного курсу гривні щодо долару та євро з початку березня відображає вплив ринкових чинників, повідомили у пресслужбі Національного банку України у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна" та наголосили на готовності центробанку оперативно реагувати для збереження стійкості валютного ринку.

"Протягом останніх тижнів внаслідок посилення геополітичної невизначеності та її ефектів для валютного ринку чистий попит на валюту збільшився, відповідно курс гривні послабився до долара США", - йдеться у коментарі.

"Аналогічно слабшали до долара США також євро та багато інших валют країн - основних торговельних партнерів України. У результаті обмінний курс гривні відносно згаданих валют залишався відносно стабільними", - додали у пресслужбі регулятора

У Національному банку підкреслили, що динаміка обмінного курсу гривні відображає вплив ринкових чинників, а курс виконує роль поглинача шоків, як і передбачено режимом керованої гнучкості.

"Водночас завданням Національного банку залишається збереження стійкості валютного ринку. НБУ готовий оперативно реагувати на зміни ситуації на валютному ринку, використовуючи свій інструментарій та наявні міжнародні резерви", - зазначила пресслужба центробанку.

Вона також нагадала, що обсяг міжнародних резервів України на 1 березня 2026 року становив майже $55 млрд, що забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Як повідомлялося, після початку військової операції Ізраїлю та США проти Ірану в останній день лютого на українському валютному ринку відбулося послаблення гривні щодо долару, у тому числі офіційний курс знизився з 43,2081 грн/$1 до 44,1636 грн/$1, що є новим історичним мінімумом. В той же час курс гривні до євро залишається стабільним - 50,9560 грн/EUR1 порівняно із 51,0244 грн/EUR1 на початок місяця.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1636
  0,1860
 0,42
EUR
 1
 50,9560
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9322  0,15 0,35 44,5637  0,12 0,27
EUR 50,7815  0,02 0,05 51,5189  0,05 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0700  0,22 0,50 44,1200  0,20 0,45
EUR 50,4557  0,58 1,13 50,4953  0,55 1,08

