НБУ послабив довідковий курс гривні до 44,19 грн/$1
13:06 13.03.2026 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 13 березня 2026 року.
|Показник
|12.03.2026
|13.03.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.1156
|44.1858
|0.16
Дані: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
