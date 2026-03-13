Фінансові новини
Долар прискорив зростання щодо євро та фунта, залишаючись стабільним щодо єни
15:54 13.03.2026 |
Долар США почав активно зростати у парах з євро та фунтом стерлінгів у п'ятницю вдень, залишаючись стабільним у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,29%, більш широкий WSJ Dollar Index - 0,23%.
DXY завершує зростанням другий тиждень поспіль на тлі конфлікту, що триває на Близькому Сході. Євро в парі з доларом торгується на мінімумі з серпня, єна - з 2024 року.
Також трейдери оцінюють американські статистичні дані. У п'ятницю міністерство торгівлі США переглянуло оцінку зростання економіки країни в четвертому кварталі 2025 року, знизивши її до 0,7% у перерахунку на річні темпи з попередньої оцінки в 1,4%. Це мінімальні темпи зростання з першого кварталу минулого року.
Доходи та витрати населення США в січні зросли на 0,4% порівняно з попереднім місяцем. Аналітики, яких опитало Trading Economics, очікували зростання доходів на 0,5% і підвищення витрат на 0,3%.
Індекс споживчих цін (індикатор PCE) у січні зріс на 2,8% у річному вираженні після зростання на 2,9% у грудні, що відповідає прогнозам.
Індекс PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, у позаминулому місяці збільшився на 3,1% за рік, що є максимальним темпом з березня 2024 року.
Аналітики Goldman Sachs раніше змінили прогноз щодо наступного зниження базової процентної ставки ФРС і тепер очікують, що це відбудеться лише у вересні, а не в червні.
Ринки наразі розраховують у кращому випадку лише на одне зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів (б.п.) до кінця поточного року, тоді як до початку військового конфлікту на Близькому Сході прогнозували два зниження по 25 б.п.
Пара євро/долар за даними на 15:14 п'ятниці торгується на рівні $1,1481 порівняно з $1,1514 на закриття попередньої сесії, європейська валюта втрачає близько 0,3%.
Курс фунта падає на 0,55% і становить $1,3270 проти $1,3344 на закриття ринку в четвер.
Вартість долара в парі з єною стабілізувалася на рівні 159,31 єни проти 159,35 єни за підсумками попередніх торгів.
