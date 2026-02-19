Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.

Інвестиційний бум навколо ШІ може призвести до появи нового класу фінансових інструментів, пов'язаних із чипами та обчислювальними потужностями, пише The Economist. За оцінками видання, лише п'ять найбільших технологічних компаній США планують спрямувати близько $700 млрд на капітальні вкладення в інфраструктуру ШІ.

Це більше, ніж нафтогазова галузь витрачає на розвідку та видобуток нових родовищ, підкреслили аналітики.

Однак, на відміну від нафти чи нерухомості, графічні процесори та обчислювальні потужності поки що практично не інтегровані у фінансові ринки. Їх рідко використовують як заставу, їх складно оцінювати й перепродавати, а повноцінного ринку деривативів на базі GPU фактично не існує.

За словами експертів, це створює простір для нової фінансової індустрії навколо інфраструктури ШІ.

GPU як фінансовий актив

Одним із прикладів називають фінтех-компанію OneChronos, яка планує запуск ринку обчислювальних ресурсів із можливістю аукціонної торгівлі.

Проєкт створюється спільно з Auctionomics - компанією лауреата Нобелівської премії з економіки Пола Мілгрома. Паралельно стартап Ornn розробляє індекс цін на чипи та розглядає випуск пут-опціонів на фізичні GPU.

У перспективі такі інструменти можуть призвести до появи облігацій, забезпечених пакетами графічних процесорів, вважають експерти. Як аналогію вони навели сек'юритизацію іпотечних кредитів або заборгованість за кредитними картками.

Це дало б змогу розподіляти ризики між інвесторами та здешевити фінансування компаній, залежних від обчислювальних потужностей, вважають автори матеріалу.

Ризики знецінення та складнощі ринку

Створення подібної фінансової інфраструктури стикається із серйозними бар'єрами. Головний із них - швидке застарівання обладнання.

Нові покоління чипів стрімко знецінюють попередні, зазначили в The Economist. За оцінками Morgan Stanley, вартість активів найбільших технологічних компаній може скоротитися на сотні мільярдів доларів у найближчі роки саме через цей фактор.

Додаткову складність створюють особливості самої «торгівлі обчисленнями».

На відміну від нафти чи газу, потужності центрів обробки даних неможливо легко переміщати між регіонами. Це призводить до значних цінових відмінностей і ускладнює формування глобального ліквідного ринку.

Як це вплине на індустрію ШІ та фінанси?

Потенційні вигоди залишаються значними, вважають експерти.

Похідні інструменти могли б допомогти компаніям страхувати ризики знецінення обладнання, а стартапам - залучати кредити під заставу обчислювальних потужностей. У довгостроковій перспективі це може прискорити розвиток усієї індустрії ШІ та знизити вартість капіталу, переконані автори.

Крім того, фінансові інженери вже розглядають інфраструктуру ШІ як наступний етап еволюції ринків.

Якщо чипи й обчислювальні ресурси вдасться стандартизувати та оцінювати так само, як сировину чи нерухомість, вони можуть стати повноцінним інвестиційним активом. Водночас вони матимуть власні індекси, деривативи та боргові інструменти, підсумували аналітики.

