Фінансові новини
- |
- 19.02.26
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
14:06 19.02.2026 |
Інвестиційний бум навколо ШІ може призвести до появи нового класу фінансових інструментів, пов'язаних із чипами та обчислювальними потужностями, пише The Economist. За оцінками видання, лише п'ять найбільших технологічних компаній США планують спрямувати близько $700 млрд на капітальні вкладення в інфраструктуру ШІ.
Це більше, ніж нафтогазова галузь витрачає на розвідку та видобуток нових родовищ, підкреслили аналітики.
Однак, на відміну від нафти чи нерухомості, графічні процесори та обчислювальні потужності поки що практично не інтегровані у фінансові ринки. Їх рідко використовують як заставу, їх складно оцінювати й перепродавати, а повноцінного ринку деривативів на базі GPU фактично не існує.
За словами експертів, це створює простір для нової фінансової індустрії навколо інфраструктури ШІ.
GPU як фінансовий актив
Одним із прикладів називають фінтех-компанію OneChronos, яка планує запуск ринку обчислювальних ресурсів із можливістю аукціонної торгівлі.
Проєкт створюється спільно з Auctionomics - компанією лауреата Нобелівської премії з економіки Пола Мілгрома. Паралельно стартап Ornn розробляє індекс цін на чипи та розглядає випуск пут-опціонів на фізичні GPU.
У перспективі такі інструменти можуть призвести до появи облігацій, забезпечених пакетами графічних процесорів, вважають експерти. Як аналогію вони навели сек'юритизацію іпотечних кредитів або заборгованість за кредитними картками.
Це дало б змогу розподіляти ризики між інвесторами та здешевити фінансування компаній, залежних від обчислювальних потужностей, вважають автори матеріалу.
Ризики знецінення та складнощі ринку
Створення подібної фінансової інфраструктури стикається із серйозними бар'єрами. Головний із них - швидке застарівання обладнання.
Нові покоління чипів стрімко знецінюють попередні, зазначили в The Economist. За оцінками Morgan Stanley, вартість активів найбільших технологічних компаній може скоротитися на сотні мільярдів доларів у найближчі роки саме через цей фактор.
Додаткову складність створюють особливості самої «торгівлі обчисленнями».
На відміну від нафти чи газу, потужності центрів обробки даних неможливо легко переміщати між регіонами. Це призводить до значних цінових відмінностей і ускладнює формування глобального ліквідного ринку.
Як це вплине на індустрію ШІ та фінанси?
Потенційні вигоди залишаються значними, вважають експерти.
Похідні інструменти могли б допомогти компаніям страхувати ризики знецінення обладнання, а стартапам - залучати кредити під заставу обчислювальних потужностей. У довгостроковій перспективі це може прискорити розвиток усієї індустрії ШІ та знизити вартість капіталу, переконані автори.
Крім того, фінансові інженери вже розглядають інфраструктуру ШІ як наступний етап еволюції ринків.
Якщо чипи й обчислювальні ресурси вдасться стандартизувати та оцінювати так само, як сировину чи нерухомість, вони можуть стати повноцінним інвестиційним активом. Водночас вони матимуть власні індекси, деривативи та боргові інструменти, підсумували аналітики.
Нагадаємо, ми писали, що компанія OpenAI уклала контракт на $10 млрд із виробником ШІ-чипів Cerebras.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Інвестиції на $700 млрд: Волл-стріт робить ставку на ШІ-чипи як на «нову нафту» — ЗМІ.
|Google створює нову систему розблокування обличчям для Pixel та Chromebook за аналогією з Face ID
|Tesla починає випуск Cybercab без керма з ціною $30 000
|Google запускає Lyria 3 у Gemini — користувачі зможуть створювати 30-секундні композиції.
|ЄС планує субсидії на електромобілі з вимогою 70% локалізації.
|В Україні може з'явитися новий мобільний оператор: лише для ЗСУ
Бізнес
|ШІ здатен витіснити офісні професії за півтора року — заява топменеджера Microsoft.
|Китай показав LightGen — фотонний процесор, який у 100 разів потужніший за Nvidia A100.
|Тестування 5G стартувало в Харкові — третє місто України з новою мережею.
|Перші користувачі зможуть користуватися X Money через 1–2 місяці — сервіс зараз у закритому тестуванні.
|Нові стандарти безпеки в Китаї заборонять використання «неповноцінних» керм.
|У Windows 11 знову з’явиться рухома панель завдань.
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.