17.02.26
02:16
Перші користувачі зможуть користуватися X Money через 1–2 місяці — сервіс зараз у закритому тестуванні.
10:28 16.02.2026
Ілон Маск представив X Money - фінансову систему, яка стане частиною платформи X і ще одним важливим кроком до того, щоб зробити цю соцмережу "супердодатком", схожим на китайський WeChat.
Що відомо
X Money проходить закрите тестування у самій компанії, а перші користувачі зможуть його випробувати через один-два місяці.
Сервіс вже отримав необхідні ліцензії від регуляторів у понад 40 штатах США, а ще минулого року компанія Маска уклала стратегічні угоди з рядом міжнародних платіжних систем, включаючи Visa.
Передбачається, що з допомогою X Money користувачі зможуть здійснювати покупки, не покидаючи соцмережу. Ймовірно, що основою системи стануть криптовалюти, але через недостатність даних поки важко це стверджувати.
Щодо X Money, ми фактично запустили його в закритому бета-тестуванні в межах компанії, і ми очікуємо, що протягом наступного місяця або двох ми перейдемо до обмеженого зовнішнього бета-тестування, а потім до глобального запуску для всіх користувачів X. І це дійсно має стати місцем, де будуть зберігатися всі гроші, центральним джерелом усіх грошових транзакцій. Тож це дійсно змінить правила гри.
