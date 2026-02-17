Перші користувачі зможуть користуватися X Money через 1–2 місяці — сервіс зараз у закритому тестуванні.

Ілон Маск представив X Money - фінансову систему, яка стане частиною платформи X і ще одним важливим кроком до того, щоб зробити цю соцмережу "супердодатком", схожим на китайський WeChat.

Що відомо

X Money проходить закрите тестування у самій компанії, а перші користувачі зможуть його випробувати через один-два місяці.

Сервіс вже отримав необхідні ліцензії від регуляторів у понад 40 штатах США, а ще минулого року компанія Маска уклала стратегічні угоди з рядом міжнародних платіжних систем, включаючи Visa.

Передбачається, що з допомогою X Money користувачі зможуть здійснювати покупки, не покидаючи соцмережу. Ймовірно, що основою системи стануть криптовалюти, але через недостатність даних поки важко це стверджувати.