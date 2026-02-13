Авторизация

Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.

08:03 13.02.2026 |

Новини IT

Samsung оголосила про початок масового виробництва своєї провідної високошвидкісної пам'яті HBM4 та про перші відвантаження комерційної продукції клієнтам. Компанія зазначає, що це забезпечить їй раннє лідерство на ринку.

Нові чипи пам'яті використовують найсучасніший 10-нанометровий технологічний процес DRAM 6-го покоління - 1c. Південнокорейська компанія змогла досягти стабільної продуктивності виробництва без будь-яких додаткових змін у конструкції пам'яті.

Samsung каже, що нова пам'ять HBM4 забезпечує швидкість обробки 11,7 Гбті/с, що приблизно на 46% вище за галузевий стандарт 8 Гбіт/с. Максимальна швидкість передачі у попереднього покоління, HBM3E, складала 9,6 Гбті/с.

Продуктивність HBM4 може бути додатково підвищена до 13 Гбіт/с, що ефективно зменшує вузькі місця у передачі даних, що посилюються зі зростанням масштабів моделей штучного інтелекту. Крім того, загальна пропускна здатність пам'яті на один стек збільшується у 2,7 раза порівняно з HBM3E, до максимуму 3,3 ТБ/с.

Завдяки технології 12-шарового стекування Samsung пропонує HBM4 обсягом від 24 до 36 ГБ. Крім того, компанія планує підтримувати більші модифікації для майбутніх клієнтів за допомогою 16-шарового стекування, що дозволить збільшити ємність до 48 ГБ.

Компанія також впровадила нове рішення для розв'язання проблеми енергоспоживання та нагрівання, що з'явилися через подвоєння контактів вводу/виводу з 1024 до 2048. HBM4 досягає 40% покращення енергоефективності завдяки технології низької напруги через кремнієвий кабель (TSV) та оптимізації мережі розподілу живлення (PDN), одночасно підвищуючи термостійкість на 10% та тепловіддачу на 30% порівняно з HBM3E.

Samsung очікує, що продажі високошвидкісної пам'яті у 2026 році зростуть більше ніж утричі у порівнянні з 2025 роком та розширює виробничі потужності для HBM4. У другій половині 2026 року компанія почне роботу над HBM4E, а у 2027 році почне пропонувати кастомну високошвидкісну пам'ять клієнтам.

Нагадаємо, напередодні Сон Джай-хюк, технічний директор Device Solutions у Samsung, заявив, що попит на чипи компанії залишатиметься високим не лише у 2026, а й у 2027 році. 
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Samsung
 

