За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.

08:00 16.02.2026 |

Економіка

Уряду України вдалося домовитися з Міжнародним валютним фондом про збільшення річного ліміту для ФОПів, після досягнення якого вони мають зареєструватися платниками ПДВ.

Про це під час спілкування з журналістами повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

«Вони (МВФ. - ред.) готові погодитися на збільшення порогу для ФОПів до 4 млн грн. Нас у цьому запевнили», - сказала глава уряду.

Вона зазначила, що про це вдалося домовитися з Крісталіною Георгієвою під час її візиту до Києва 15 січня. За словами Свириденко, очільниця Міжнародного валютного фонду погодилася переглянути вимоги, коли на власні очі побачила Пункти незламності у столиці, заповнені людьми, і увімкнені генератори на вулицях.

Також є ймовірність відтермінувати перегляд пільг щодо платників ПДВ. Наразі переговори щодо цього тривають.

Уряд планує внести на розгляд парламенту консолідований законопроєкт, до якого також увійдуть питання цифрових платформ, посилок, збереження військового збору після завершення воєнного стану.

За словами прем'єрки, під дію цього закону не потрапить більшість фізосіб-підприємців.
