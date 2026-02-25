Рада відмінила обов’язкове оформлення актів виконаних робіт

Верховна Рада у вівторок, 24 лютого, 230 голосами ухвалила закон, який скасовує обов'язковість другого підпису на первинних документах бухгалтерського обліку.

"Він на одну норму, але дався нам дуже важко. Міністерство фінансів не в захваті від цього законопроєкту, Державна податкова служба також не в захваті. Але бізнес наполягає і просить підтримати. Бо якщо він у відносинах між собою вирішить, що йому не потрібні два підписи, кіпи паперу і не потрібно тримати додаткових бухгалтерів, щоб обслуговувати ці папери, то це його право", - сказав перед голосуванням голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Зараз одним із ключових первинних фінансових документів, на базі якого ведуться бухгалтерський та податковий облік, в Україні є акт виконаних робіт (наданих послуг). Він фіксує факт завершення робіт чи послуг, підписується обома сторонами і підтверджує відсутність претензій.

Законопроєкт №14023 до другого читання передбачав, що під час оформлення первинного документа такі реквізити, як посада, прізвище та/або особистий підпис особи, відповідальної за здійснення господарської операції зі сторони замовника послуги, не є обов'язковими, якщо це передбачено договором, а операції відображаються в бухгалтерському обліку в періоді їх здійснення.

Ця норма не поширюється на господарські операції, які оплачуються з публічних коштів, договори оренди державного чи комунального майна, договори будівельного підряду, договори про пожертву, благодійну або гуманітарну допомогу.