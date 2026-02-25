Фінансові новини
- |
- 25.02.26
- |
- 12:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада відмінила обов’язкове оформлення актів виконаних робіт
Верховна Рада у вівторок, 24 лютого, 230 голосами ухвалила закон, який скасовує обов'язковість другого підпису на первинних документах бухгалтерського обліку.
"Він на одну норму, але дався нам дуже важко. Міністерство фінансів не в захваті від цього законопроєкту, Державна податкова служба також не в захваті. Але бізнес наполягає і просить підтримати. Бо якщо він у відносинах між собою вирішить, що йому не потрібні два підписи, кіпи паперу і не потрібно тримати додаткових бухгалтерів, щоб обслуговувати ці папери, то це його право", - сказав перед голосуванням голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев.
Зараз одним із ключових первинних фінансових документів, на базі якого ведуться бухгалтерський та податковий облік, в Україні є акт виконаних робіт (наданих послуг). Він фіксує факт завершення робіт чи послуг, підписується обома сторонами і підтверджує відсутність претензій.
Законопроєкт №14023 до другого читання передбачав, що під час оформлення первинного документа такі реквізити, як посада, прізвище та/або особистий підпис особи, відповідальної за здійснення господарської операції зі сторони замовника послуги, не є обов'язковими, якщо це передбачено договором, а операції відображаються в бухгалтерському обліку в періоді їх здійснення.
Ця норма не поширюється на господарські операції, які оплачуються з публічних коштів, договори оренди державного чи комунального майна, договори будівельного підряду, договори про пожертву, благодійну або гуманітарну допомогу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Ще два банки в Україні визнані неплатоспроможними — НБУ.
|Трамп продовжив дію окремих санкцій США проти РФ ще на один рік.
|Керівник німецької Rheinmetall вважає, що війна в Україні не завершиться цьогоріч.
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
Бізнес
|Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.
|Без входу в акаунт: Google Maps обмежив доступ до карт
|Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft
|3 Гбіт/с у 6G: Samsung прискорює майбутнє мобільного зв’язку.
|Nvidia близька до інвестування в OpenAI до $30 млрд замість узгоджених раніше $100 млрд - ЗМІ
|Квантові обчислення в дата-центрах стануть реальністю вже до кінця десятиліття.
|Світовий прорив на шляху до ядерного синтезу — плазму вперше стабілізували маглевом.