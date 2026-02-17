Керівник німецької Rheinmetall вважає, що війна в Україні не завершиться цьогоріч.

Армін Паппергер, генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall AG каже, що Росія не зацікавлена в припиненні війни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у подкасті Table.Today від Table.Briefings, цитує ntv.

Через те, що РФ не бажає припиняти війну глава німецької компанії не очікує миру в Україні цього року.

"Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів", - сказав Паппергер.

За його словами, Rheinmetall могла б "поставити більше зенітних гармат, більше боєприпасів і навіть більше танків", але бракує фінансування.

Паппергер оголосив про плани збільшити кількість співробітників своєї компанії до 70 тисяч у найближчі роки.

Він також очікує, що до кінця цього року портфель замовлень становитиме близько 140 мільярдів євро.