Нові стандарти безпеки в Китаї заборонять використання «неповноцінних» керм.

Міністерство промисловості та інформатизації Китаю (MIIT)
опублікувало проєкт національного стандарту GB 11557-202X «Вимоги до
захисту водія від травм рульовим механізмом». Документ набуде чинності 1
січня 2027 року. У новій редакції виключені керма зі зрізаною верхньою
частиною (yoke).
Що відомо
Чинний стандарт GB 11557-2011, на думку регулятора, не відповідає
рівню сучасних технологій, особливо з урахуванням бурхливого зростання
сегмента електромобілів у Китаї. Оновлена редакція посилює низку вимог.
Зокрема, горизонтальне зусилля при випробуваннях манекена знижено до
11 110 Н відповідно до міжнародного регламенту UN R12. Також
введені суворіші обмеження на зміщення рульової колонки вверх і назад
при зіткненні. Крім того, скасовані попередні винятки: тепер всі моделі
повинні проходити випробування на вплив на людину.
Для керма типу yoke виникають принципові проблеми відповідності.
Новий стандарт вимагає проведення ударних випробувань у десяти точках
обода керма, включаючи «середину найбільш слабкої ділянки» і «середину
найкоротшої непідтримуваної ділянки». У керма без верхньої секції такі
точки фізично відсутні, що робить виконання вимог неможливим.
За даними Autohome, 46% травм водіїв у Китаї пов'язані з елементами
рульового механізму. Класичне кругле кермо забезпечує більш рівномірний
розподіл навантаження при зміщенні тіла вперед. У випадку зі
зрізаним кермом при повторному ударі тіло може «прослизнути» повз обод,
збільшуючи ризик травм.
Окрема увага приділена безпеці спрацьовування подушки безпеки. Новий
стандарт забороняє наявність жорстких елементів, спрямованих у бік водія
при розкритті Airbag. У керма складної форми можливі непередбачувані
сценарії руйнування пластикових і металевих деталей, що ускладнює
підтвердження безпеки при випробуваннях.
Окрім нормативних аспектів, водії повідомляють про практичні
незручності. На відміну від болідів Формули-1, серійні автомобілі
вимагають великих кутів повороту керма при маневрах, таких як розвороти
та паркування. Користувачі скаржаться на труднощі при керуванні однією
рукою і випадкові дотики до екранів панелі приладів.
Після набуття чинності стандарту з 2027 року всі нові моделі для
отримання схвалення типу повинні будуть відповідати оновленим вимогам.
Для вже схвалених автомобілів, ймовірно, буде передбачений перехідний
період тривалістю близько 13 місяців для внесення змін в конструкцію.