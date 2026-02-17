Авторизация

Нові стандарти безпеки в Китаї заборонять використання «неповноцінних» керм.

09:44 16.02.2026 |

Транспорт

Міністерство промисловості та інформатизації Китаю (MIIT) опублікувало проєкт національного стандарту GB 11557-202X «Вимоги до захисту водія від травм рульовим механізмом». Документ набуде чинності 1 січня 2027 року. У новій редакції виключені керма зі зрізаною верхньою частиною (yoke).


Що відомо

Чинний стандарт GB 11557-2011, на думку регулятора, не відповідає рівню сучасних технологій, особливо з урахуванням бурхливого зростання сегмента електромобілів у Китаї. Оновлена редакція посилює низку вимог.

Зокрема, горизонтальне зусилля при випробуваннях манекена знижено до 11 110 Н відповідно до міжнародного регламенту UN R12. Також введені суворіші обмеження на зміщення рульової колонки вверх і назад при зіткненні. Крім того, скасовані попередні винятки: тепер всі моделі повинні проходити випробування на вплив на людину.

Для керма типу yoke виникають принципові проблеми відповідності. Новий стандарт вимагає проведення ударних випробувань у десяти точках обода керма, включаючи «середину найбільш слабкої ділянки» і «середину найкоротшої непідтримуваної ділянки». У керма без верхньої секції такі точки фізично відсутні, що робить виконання вимог неможливим.

За даними Autohome, 46% травм водіїв у Китаї пов'язані з елементами рульового механізму. Класичне кругле кермо забезпечує більш рівномірний розподіл навантаження при зміщенні тіла вперед. У випадку зі зрізаним кермом при повторному ударі тіло може «прослизнути» повз обод, збільшуючи ризик травм.

Окрема увага приділена безпеці спрацьовування подушки безпеки. Новий стандарт забороняє наявність жорстких елементів, спрямованих у бік водія при розкритті Airbag. У керма складної форми можливі непередбачувані сценарії руйнування пластикових і металевих деталей, що ускладнює підтвердження безпеки при випробуваннях.

Окрім нормативних аспектів, водії повідомляють про практичні незручності. На відміну від болідів Формули-1, серійні автомобілі вимагають великих кутів повороту керма при маневрах, таких як розвороти та паркування. Користувачі скаржаться на труднощі при керуванні однією рукою і випадкові дотики до екранів панелі приладів.

Після набуття чинності стандарту з 2027 року всі нові моделі для отримання схвалення типу повинні будуть відповідати оновленим вимогам. Для вже схвалених автомобілів, ймовірно, буде передбачений перехідний період тривалістю близько 13 місяців для внесення змін в конструкцію.
За матеріалами: gagadget.com
 

