ЄС планує субсидії на електромобілі з вимогою 70% локалізації.
11:31 18.02.2026 |
Єврокомісія 25 лютого представить проєкт Industrial Accelerator Act, який визначить умови отримання субсидій на покупку електромобілів в ЄС. Про це повідомив Financial Times з посиланням на джерела, інформацію також підтвердило Automotive News.
Що відомо
Для отримання державної підтримки автомобілі повинні відповідати двом основним критеріям:
Якщо документ приймуть, нові вимоги поширяться на електромобілі, плагін-гібриди та водневі автомобілі. Поки що не уточнено терміни набрання чинності, юридична форма (регламент або директива), а також чи буде передбачено централізоване фінансування з бюджету ЄС.
Industrial Accelerator Act слідує за «Автомобільним пакетом», представленим у грудні. Він передбачає перегляд заборони на продаж автомобілів з ДВС після 2035 року і програму Battery Booster - підтримку європейської батарейної галузі на 1,8 млрд євро.
За даними Automotive News, нові вимоги будуть застосовуватися до національних субсидій, тобто фінансування забезпечуватимуть самі держави-члени ЄС. Додаткові роз'яснення очікуються найближчим часом.
Реакція автовиробників
Ініціатива викликала різні оцінки. Renault підтримує пропозицію. Водночас BMW і Mercedes-Benz побоюються можливих заходів у відповідь з боку Китаю.
Глава Mercedes-Benz і президент ACEA Ола Калленіус (Ola Kallenius) заявив, що виступає за рівні умови конкуренції, однак закликав запроваджувати регулювання максимально обережно, щоб уникнути небажаних наслідків.
