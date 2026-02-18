Авторизация

ЄС планує субсидії на електромобілі з вимогою 70% локалізації.

Єврокомісія 25 лютого представить проєкт Industrial Accelerator Act, який визначить умови отримання субсидій на покупку електромобілів в ЄС. Про це повідомив Financial Times з посиланням на джерела, інформацію також підтвердило Automotive News.


Що відомо

Для отримання державної підтримки автомобілі повинні відповідати двом основним критеріям:

  • збірка на території Євросоюзу;
  • не менш ніж 70% комплектуючих європейського походження (частка може змінюватися в залежності від ціни моделі). Виняток зроблено для батарей, виробництво яких усе ще значною мірою залежить від країн Азії.

    • Якщо документ приймуть, нові вимоги поширяться на електромобілі, плагін-гібриди та водневі автомобілі. Поки що не уточнено терміни набрання чинності, юридична форма (регламент або директива), а також чи буде передбачено централізоване фінансування з бюджету ЄС.

    Industrial Accelerator Act слідує за «Автомобільним пакетом», представленим у грудні. Він передбачає перегляд заборони на продаж автомобілів з ДВС після 2035 року і програму Battery Booster - підтримку європейської батарейної галузі на 1,8 млрд євро.

    За даними Automotive News, нові вимоги будуть застосовуватися до національних субсидій, тобто фінансування забезпечуватимуть самі держави-члени ЄС. Додаткові роз'яснення очікуються найближчим часом.

    Реакція автовиробників

    Ініціатива викликала різні оцінки. Renault підтримує пропозицію. Водночас BMW і Mercedes-Benz побоюються можливих заходів у відповідь з боку Китаю.

    Глава Mercedes-Benz і президент ACEA Ола Калленіус (Ola Kallenius) заявив, що виступає за рівні умови конкуренції, однак закликав запроваджувати регулювання максимально обережно, щоб уникнути небажаних наслідків.
    За матеріалами: gagadget.com
    Ключові теги: ЄС
     

