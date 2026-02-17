Фінансові новини
Китай показав LightGen — фотонний процесор, який у 100 разів потужніший за Nvidia A100.
11:12 16.02.2026 |
Дослідники з Шанхайського університету Цзяотун і університету Ціньхуа представили повністю оптичний процесор LightGen, який призначений для завдань генеративного ШІ. Про це пише NotebookCheck. Повідомляється, що новий чип здатний виконувати обчислення зі швидкістю та ефективністю, яка у понад 100 разів перевищує показники графічного процесора NVIDIA A100.
Чип описаний в журналі Science як платформа, що має зняти енергетичні обмеження нинішньої інфраструктури ШІ завдяки переходу від електронних транзисторів до фотонних нейронів.
LightGen використовує 3D‑пакування і вміщує понад два мільйони штучних нейронів на площі близько чверті квадратного дюйма. Така щільність дає змогу виконувати складні генеративні задачі, включно зі створенням відео високої роздільної здатності та тривимірних моделей, які раніше потребували потужних електронних GPU. До слова, попередні оптичні процесори обмежувалися кількома тисячами нейронів і простішими завданнями, як‑от класифікація зображень.
Ключова інновація чипа - "оптичний латентний простір". Ультратонкі метаповерхні та оптоволоконні масиви дають змогу стискати й обробляти багатовимірні дані виключно за допомогою світла, без розбиття повнорозмірних зображень на фрагменти. Це зберігає статистичну інформацію та суттєво підвищує пропускну здатність.
У лабораторних випробуваннях LightGen продемонстрував успішну генерацію високоякісних семантичних зображень та тривимірних маніпуляцій, які за рівнем відповідали результатам провідних електронних нейронних мереж.
Наразі система залежить від зовнішніх лазерних установок та спеціалізованого виробництва. Попри це, дослідники вважають чип перспективним напрямком для створення швидких та енергоефективних рішень для генеративного штучного інтелекту.
