SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.
10:25 11.02.2026 |
Ілон Маск повідомив, що SpaceX змінила пріоритети та спершу зосередиться на створенні бази на Місяці. Колонізація Марса залишиться в планах, але реалізовуватиметься на наступному етапі.
Що відомо
У дописі на X Маск заявив, що компанія планує побудувати "місто, яке само себе розвиває" на Місяці менш ніж за десять років. За його словами, реалізація аналогічного проєкту на Марсі триватиме понад два десятиліття.
Причиною змін у планах стали логістичні переваги Місяця. Його близькість до Землі та частіші вікна запусків роблять проєкт значно простішим. Водночас Маск уточнив, що роботи над Марсом також розпочнуться протягом п'яти або шести років, однак перший фокус буде саме на Місяці. Він також припустив, що пілотований політ до Марса може відбутися у 2031 році.
Ще на початку 2025 року Маск запевняв, що компанія не відволікатиметься на Місяць і прямуватиме одразу до Марса. Та після зауважень аналітика Пітера Гейґа щодо потенціалу місячного реголіту, який на 45% складається з кисню, позиція змінилася. У 2023 році NASA довела, що кисень із реголіту можна добувати, що дозволить суттєво зекономити на доставці рідкого кисню між Землею та Марсом.
У межах програми Artemis, до якої залучена і SpaceX, NASA планує повернення людей на Місяць у 2028 році. Найближча місія Artemis II передбачає обліт Місяця екіпажем і повернення на Землю. Старт запланований на березень.
