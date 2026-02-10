Біометрія нового рівня: Samsung розробляє Polar ID для Galaxy S27 Ultra.

Samsung ще не представила лінійку Galaxy S26, а в мережі вже з'явилася цікава інформація про флагман наступного покоління - Galaxy S27 Ultra.

Інсайдер PhoneFuturist повідомив, що топова модель 2027 року отримає спеціально розроблену інноваційну систему розпізнавання облич, схожу на Face ID від Apple, але більш компактну і з дещо іншим принципом роботи.

Що відомо

Біометрична система отримає назву Polar ID і замість того, щоб створювати тривимірну карту обличчя, вона буде зчитувати відбиток інфрачервоних променів від поверхні шкіри. Технологія розробляється Samsung за підтримки компанії Metalenz і її вигідною відмінністю від Face ID стане мінімальний простір, необхідний для встановлення всередині смартфона - вона вміститься в стандартний круглий виріз під фронтальну камеру.

Принцип роботи Polar ID описується так: ІК-проектор освітлює обличчя світлом, відбиток якого зчитує спеціальна камера, яка вже є у Samsung. Оскільки штучні матеріали, наприклад, силіконові маски або фотографії на папері розсіюють світло інакше, таку систему практично неможливо обманути.

Відповідно, для роботи Polar ID потрібні лише два датчики: ІК-проектор і відповідна фронтальна камера. Примітно, що ця функція працюватиме навіть через сонцезахисні окуляри та медичні маски, і на тій же швидкості, що Face ID.