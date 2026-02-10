Фінансові новини
10.02.26
- 04:14
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Біометрія нового рівня: Samsung розробляє Polar ID для Galaxy S27 Ultra.
12:49 09.02.2026 |
Samsung ще не представила лінійку Galaxy S26, а в мережі вже з'явилася цікава інформація про флагман наступного покоління - Galaxy S27 Ultra.
Інсайдер PhoneFuturist повідомив, що топова модель 2027 року отримає спеціально розроблену інноваційну систему розпізнавання облич, схожу на Face ID від Apple, але більш компактну і з дещо іншим принципом роботи.
Що відомо
Біометрична система отримає назву Polar ID і замість того, щоб створювати тривимірну карту обличчя, вона буде зчитувати відбиток інфрачервоних променів від поверхні шкіри. Технологія розробляється Samsung за підтримки компанії Metalenz і її вигідною відмінністю від Face ID стане мінімальний простір, необхідний для встановлення всередині смартфона - вона вміститься в стандартний круглий виріз під фронтальну камеру.
Принцип роботи Polar ID описується так: ІК-проектор освітлює обличчя світлом, відбиток якого зчитує спеціальна камера, яка вже є у Samsung. Оскільки штучні матеріали, наприклад, силіконові маски або фотографії на папері розсіюють світло інакше, таку систему практично неможливо обманути.
Відповідно, для роботи Polar ID потрібні лише два датчики: ІК-проектор і відповідна фронтальна камера. Примітно, що ця функція працюватиме навіть через сонцезахисні окуляри та медичні маски, і на тій же швидкості, що Face ID.
Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
Біометрія нового рівня: Samsung розробляє Polar ID для Galaxy S27 Ultra.
«Квантова стіна» Китаю: запущено мережу з безпрецедентним рівнем захисту.
Red Magic 11 Pro+ четвертий місяць поспіль очолює топ найпотужніших флагманів AnTuTu.
ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.
Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд після угоди SpaceX та xAI.
Intel і SoftBank готують нову технологію ZAM для повернення на ринок пам'яті.
Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.
Ілон Маск об'єднав аерокосмічний та ШІ-бізнеси — SpaceX і xAI.
Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.